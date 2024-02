Real Madrid-Siviglia, dove vederla in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Carlo Ancelotti mette nel mirino l'accelerata vincente per portarsi a casa la Liga. Il Real Madrid dopo aver rifilato quattro gol al Girona secondo nel penultimo turno veleggiano a più sei sulla diretta concorrente e sono sempre più vicini a laurerasi campioni. Il prossimo ostacolo, domenica alle 21, è il Siviglia, sempre più attanagliato dalla crisi che lo ha spedito fino al quindicesimo posto in classifica con soli sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Per fortuna nelle ultime giornate ha vinto due volte e pareggiato altre due rialzandosi in classifica e nel morale.

Real Madrid-Siviglia, le scelte di Ancelotti

Carlo Ancelotti dovrà affrontare la ormai solita emergenza, mancheranno infatti gli squalificati Camavinga e Carvajal oltre a Courtois, Militao, Alaba e Bellingham. Probabile invece il recupero di Rudiger che dovrebbe giocare con Nacho al cenro della difesa. Poche scelte per il resto con Brahim Diaz che dovrebbe giocare alle spalle di Vinicius e Rodrygo, in mediana spazio a Modric e Kross, veterani sempre affidabili.

Real Madrid-Siviglia, le scelte di Quique Sanchez

Assenze pesanti anche in casa Siviglia con gli andalusi che dovranno rinunciare a Lukebakio, Mariano, Agoumé, Marcao, Lamela e Acuna. Sarà una sfida speciale per Sergio Ramos che occuperà il suo posto al centro della retroguardia del Siviglia dopo aver giocato sedici anni nel Real. IN attacco il punto di riferimento sarà En Nesyri.

Real Madrid-Siviglia, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3) Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos, Brahim; Rodrygo, Vinicius.

Sevilla (5-3-2) Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Jesús Vázquez; Oliver Torres, Soumané, Sow; Isaac, En Nesyri.

Real Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida tra il Real Madrid e il Siviglia di domenica alle 21 sarà trasmessa in Italia da Dazn che detiene i diritti della Liga nel nostro Paese. Le immagini saranno fruibili, previa abbonamento, sia su App ceh su sito ufficiale.