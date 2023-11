Real Madrid-Valencia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver passato il turno in Champions League, il Real Madrid di Ancelotti si rituffa nella Liga per tornare all'inseguimento della sorpresa Girona, primo con due punti di vantaggio sulle merengues. Sabato alle 21al Bernabeu arriva il Valencia che sembra essersi messo alle spalle gli anni bui e adesso è a sole due lunghezze dal sesto posto che vale la qualificazione europea. I "Pipistrelli" cercano il colpo grosso dopo quattro giornate consecutive senza sconfitte con due vittorie e due pareggi.

Real Madrid-Valencia, le scelte di Ancelotti

Problemi di formazione per le merengues con Ancelotti che deve rinunciare ai portieri Courtois e Kepa, giocherà Lunin, al centrale Rudiger squalificato, al suo posto Nacho, e probabilmente a Tchouameni oltre al lungodegente Militao. Dubbi solo a centrocampo con Camavinga e Valverde che sembrano sicuri del posto e Kroos in vantaggio su Modric. In attacco torna il fenomenale Bellingham, sostituito in Champions da Brahim Diaz, alle spalle di Rodrygo e Vinicius.

Real Madrid-Valencia, le scelte di Baraja

Tre sicuri assenti e tre giocatori in forte dubbio, nemmeno il Valencia arriva in grande forma a questo match. Fuori dai giochi Amallah, Alberto Maro e Almedia, a rischio ci sono Ozkacar, Diakhaby e Jesus Vazquez. In porta va il talento inseguito in estate da Bayern Monaco e Inter Mamardashvili, difesa ridotto all'osso con Mosquera e Paulista centrali, in mediana tutto il gioco passerà da Javi Guerra mentre in attacco il pericolo numero uno per i blanocs sarà Hugo Duro, già cinque gol in Liga in questa stagione.

Real Madrid-Valencia, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Valencia (4-3-3) Mamardashvili; Correia, Mosquera, Paulista, Gayà; Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Foulquier, Fran Pérez, Hugo Duro.

Real Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Valencia sarà trasmessa in Italia da DAZN che detiene i diritti della Liga. Per guardare la partita bisognerà essere abbonati al servizio e godersi così le immagini sulla App o sul sito ufficiale della piattaforma.