“Il Real Meda annuncia il rinnovo per un’altra stagione della centrocampista Carolina Mariani. Carolina, al Real Meda dal 2021, continuerà a far parte della squadra per la prossima stagione. Durante questa stagione, Carolina ha collezionato 28 presenze e segnato 9 gol, dimostrando il suo valore e il suo contributo al team. Queste le dichiarazioni di Mariani sul rinnovo...