Real Sociedad-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una netta vittoria, quella conquistata nel derby contro il Milan, che permette all'Inter di presentarsi con il morale a mille alla sfida con la Real Sociedad. I nerazzurri, in terra spagnola (fischio d'inizio mercoledì 20 settembre alle 21 allo stadio municipale Anoeta), faranno il loro esordio stagionale in Champions League, competizione nella quale, lo scorso anno, si spinsero fino alla finalissima di Istanbul, dove Lautaro e compagni vennero poi superati per 1-0 dal Manchester City di Pep Guardiola. E anche quest'anno la formazione di Simone Inzaghi punta ad andare il più avanti possibile nel torneo.

Real Sociedad-Inter, le scelte di Alguacil

Alguacil, per la partita contro l'Inter, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Kubo, Oyarzabal e Barranetxea a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo Mendez, Zubimendi e Merino, mentre la linea difensiva sarà formata da Traoré, Zubeldia, Le Normand e Tierney. Remiro tra i pali.

Real Sociedad-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, si affiderà al consueto 3-5-2, anche se non mancano i ballottaggi nei singoli. In attacco Arnautovic avanza la propria candidatura per affiancare Lautaro Martinez, anche se Thuram rimane al momento in vantaggio, mentre in mezzo al campo scalpita Frattesi per completare il reparto con Calhanoglu e Barella. Sulle corsie esterne ancora spazio per Dumfries e Dimarco, mentre in difesa, insieme a Bastoni, potrebbero vedersi dal primo minuto Pavard e De Vrij al posto di Darmian e Acerbi. Sommer in porta.

Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni

Ral Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Real Sociedad-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Real Sociedad-Inter, in programma mercoledì 20 settembre alle 21 allo stadio municipale Anoeta e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.