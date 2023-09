Inter, con la Real Sociedad via al turnover: la probabile formazione

Simone Inzaghi, al termine del derby vinto per 5-1 con il Milan, è stato chiaro: con l'infittirsi del calendario ci sarà spazio per tutti. Il tecnico, con il via della fase a gironi di Champions League, cercherà infatti di gestire le forze della rosa per rendere la squadra sempre fresca in tutti gli impegni. E qualche cambiamento nella formazione iniziale ci sarà già a partire dalla gara contro la Real Sociedad, in programma mercoledì 20 settembre alle 21 allo stadio di Anoeta. Un match non privo di insidie, nel quale i nerazzurri andranno comunque a caccia dell'intera posta in palio per iniziare con il piede giusto la loro avventura europea.

Le scelte

Partiamo dalla difesa, reparto nel quale Inzaghi potrebbe operare ben due cambi rispetto a quanto visto contro il Milan. Innanzitutto dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per De Vrij al posto di Acerbi, dato che l'ex laziale, nel derby, ha fatto il proprio debutto stagionale dopo diverse settimane di infortunio e difficilmente potrebbe reggere due impegni così ravvicinati. Poi dovrebbe essere finalmente giunta l'ora di Pavard, pronto a rilevare Darmian nella posizione di braccetto destro. A completare il reparto ci sarà Bastoni.

Due possibili novità anche a centrocampo, a partire dalla chance dal primo minuto per Frattesi, che dovrebbe far rifiatare Mkhitaryan, autentico trascinatore nel derby con la sua doppietta. Sulla corsia sinistra, inoltre, Carlos Augusto, prelevato in estate dal Monza, insidia Dimarco. In attacco, infine, certo del posto è Lautaro Martinez, con l'altra maglia contesa da Arnautovic e Thuram.