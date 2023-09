Real Sociedad-Inter, le quote dei bookmakers

Inizierà da San Sebastian il cammino dell'Inter nella Champions League 2023/2024. I nerazzurri, reduci dalla netta vittoria nel derby di campionato contro il Milan, faranno visita alla Real Sociedad nella serata di mercoledì 20 settembre (fischio d'inizio alle 21) nella prima giornata della fase a gironi. Una sfida nella quale gli uomini di Simone Inzaghi, capaci, nella scorsa edizione, di arrivare fino alla finalissima di Istanbul, dove Lautaro e compagni vennero poi superati per 1-0 dal Manchester City di Pep Guardiola, andranno a caccia dell'intera posta in palio per mettere in discesa il loro cammino.

Le quote

Un match, quello in terra spagnola, reputato sulla carta alla portata dei nerazzurri dai bookmakers. Secondo le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), l'Inter parte infatti con i favori del pronostico: il successo degli uomini di Simone Inzaghi è quotato tra 2.35 e 2.40, contro il 3-3.05 di quello dei padroni di casa. La quota del segno X, invece, oscilla tra 3.20 e 3.30.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Real Sociedad-Inter: