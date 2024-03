Real Sociedad-PSG, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Martedì di Champions League e alle 21 si sfidano Real Sociedad e PSG per la gara di ritorno degli ottavi. All'andata i francesi vinsero 2-0 e sono ovviamente favoriti per il passaggio del turno anche perché i baschi non arrivano in grande forma a questa sfida. La formazione di casa infatti ha perso quattro delle ultime cinque partite, è stata eliminata in semifinale di Coppa del Re e a oggi sarebbe fuori dalle posizioni europee della LIga.

Real Sociedad-PSG, le scelte di Alguacil

Quattro assenti per i baschi che devono rinunciare a Elustondo, Munoz, Odriozola e Fernandez. Recupera invece Barrenetxea che però potrebbe non partire negli undici titolari. In attacco Kubo e Oyarzabl accompagneranno Andrè Silva, in difesa la coppia Zubeldia-Le Normand.

Real Sociedad-PSG, le scelte di Luis Enrique

Buone notizie dagli ultimi allenamenti per il Psg, sono infatti rientrati Marquinhos e Pereira, entrambi convocati, non ci saranno invece Asensio, Skriniar e Kimpembe. Luis Enrique prepara il 4-3-3 senza centravanti, con Mbappè schierato al centro del tridente dove sugli esterni sono pronti Dembelé e Barcola, solo panchina per Kolo Muani. In mediana pronti Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz, in porta ovviamente Donnarumma che contro il Monaco ha impressionato per le sue parate.

Real Sociedad-PSG, le probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-3) Remiro, Troarè, Le Normand, Zubeldia, Galan; Brais, Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Andrè Silva, Oyarzabal.

PSG (4-3-3) Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Demblé, Mbappé, Barcola

Real Sociedad-Psg in diretta tv e streaming

La sfida tra baschi e francesi di martedì alle 21 sarà trasmessa in tv su Sky ai canali 202 e 252, per lo streaming sarà attiva la visione sulla App Sky Go e Now Tv. Sarà infine possibile vedere la gara anche sul servizio Mediaset Infinity + in streaming.