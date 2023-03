Roma verso la Real Sociedad: il punto sugli infortunati

E’ una Roma che si lecca le ferite, ma che prova soprattutto a curarle visto il doppio, importantissimo impegno che l’attende. La settimana è cominciata nel peggiore dei modi, vale a dire con un passo falso contro il Sassuolo. Un k.o. francamente evitabile, ma che soprattutto prende forma nel modo e nel momento peggiore: tra le polemiche per un arbitraggio privo di un metro uniforme di valutazione e per la conferma della squalifica a José Mourinho, dopo due successi di capitale importanza che avevano fatto impennare la curva dell’entusiasmo e della fiducia nell’ambiente, in situazione di emergenza causa infortuni e con un rosso a Kumbulla che rischia di complicare ulteriormente le cose in vista del derby contro la Lazio.

Se da una parte l’aggancio al secondo posto è stato nuovamente fallito, va detto che almeno le dirette concorrenti ad un posto Champions non hanno approfittato dello scivolone della Roma, peraltro il primo in campionato davanti al pubblico di casa e maturato incassando più reti di tutti gli altri match giocati nel 2023 all’Olimpico in tutte le competizioni. Tra pareggi e sconfitte la situazione nella zona alta della classifica si è praticamente cristallizzata, e questo mette un’ulteriore spolverata di pepe alla stracittadina di domenica contro la Lazio. Ma prima c’è l’esame di spagnolo: all’Anoeta farà caldo, ed il 2-0 dell’andata non è garanzia di tranquillità per tagliare il traguardo qualificazione ed entrare nei quarti di Europa League.

Per il return-match contro la Real Sociedad, Mourinho dovrebbe nuovamente poter contare su Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo la ferita alla testa rimediata nella gara di andata ed i punti di sutura si è sottoposto alla Tac che ha dato esito negativo: potrà pertanto tornare ad allenarsi con un caschetto protettivo e giovedì dovrebbe figurare regolarmente tra i convocati. Meno scontata la presenza di Belotti, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Sarà invece nuovamente tra gli abili ed arruolati Cristante, che ha saltato per squalifica la sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo.