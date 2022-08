Real Valladolid-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio all’esame di...spagnolo nel test-match che concluderà il precampionato dei biancocelesti. Amichevole sì, ma con una coppa in palio: la sfida che si disputerà sabato sera alle 20 allo Stadio “José Zorrilla” è infatti valevole per l’assegnazione del Trofeo “Ciudad de Valladolid”, giunto alla sua 48a edizione. Opposta alla squadra di mister Sarri ci sarà la formazione di casa, ovvero quel Real ritornato nella massima serie dopo la retrocessione di dodici mesi fa, grazie al secondo posto ottenuto nella Segunda División. E’ la seconda partecipazione di un club italiano alla competizione (che nel corso degli anni ha modificato più volte il suo format), dopo il Perugia che fu sconfitto 3-2 nella gara secca del 2001 dai pucelanos, i quali hanno iscritto per venticinque volte il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

La gara del “Zorrilla” sarà per Sarri l’ultima prova in vista dell’esordio in Serie A, fissato per domenica 14 all’Olimpico contro il Bologna. Probabile, quindi, che l’undici di partenza rispecchierà largamente quello che scenderà in campo la prossima settimana contro gli emiliani. Plausibile in quest’ottica la rinuncia a Casale (squalificato per la prima di campionato), in una difesa che dovrebbe prevedere Lazzari e Marusic sugli esterni con uno tra Gila e Patric ad affiancare Romagnoli. Più sicurezze sul tridente offensivo che sarà formato da Immobile, Pedro e Felipe Anderson, mentre sulla mediana dovrebbero agire Milinkovic-Savic, Basic e Cataldi (in vantaggio su Marcos Antonio) con l’esclusione di un Luis Alberto per cui resta forte l’interesse del Siviglia.

Il Real, società presieduta dal “fenomeno” Ronaldo – il brasiliano è il maggior azionista del club biancoviola da settembre 2018 – è ancora imbattuto in precampionato, durante il quale ha affrontato test di difficoltà crescente: Atlético Tordesillas e Unionistas battute rispettivamente 2-0 e 2-1, poi doppio impegno con formazioni della B spagnola (Burgos e Ponferradina, uno 0-0 ed un’affermazione per 2-1) ed infine un pareggio a reti inviolate contro il Rayo Vallecano militante in massima serie. Quella con i biancocelesti sarà la prova generale in vista nell’esordio nella Liga 2022/2023, in programma sabato prossimo alle 19 contro il Villareal.

Real Valladolid-Lazio sarà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Su Sky il match sarà visibile sul canale tematico Lazio Style Channel (numero 233 della piattaforma satellitare Sky). Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.