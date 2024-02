Quando si gioca il recupero Napoli-Sassuolo

Tre risultati utili consecutivi a Napoli non si vedevano da un po', ed è per questo che fungono da luce in fondo al tunnel della crisi che fin da inizio stagione attanaglia gli azzurri. Mazzarri ha vinto le ultime due gare in casa, soffrendo e non poco con Salernitana e Verona, e ha pareggiato contro la lanciatissima Lazio di Sarri. Sette punti che hanno riportato la formazione del tecnico livornese in orbita Champions League con il quarto posto del'Atalanta distante quattro punti.

Recupero Napoli-Sassuolo, date e orari

Ora però arriva il bello, perché il calendario si fa di nuovo in salita e non ci sono più margini di errori ad iniziare dalla prossima partita in cui i campani faranno vista al Milan di Pioli, terzo della classe in buona forma. Poi ci sarà il Genoa, altra formazione in piena crescita che non perde da otto partite, infine il 21 febbraio torna la Champions Legaue con la gara di andata con il Barcellona al Maradona valida per gli ottavi di finale.

Un trittico difficile che aprirà un'altra settimana da tre gare in cui dopo il Cagliari e prima della Juventus è stato piazzato il recupero della gara slittata a causa della Supercoppa contro il Sassuolo. Il match è già stato messo in calendario il 28 febbraio alle 18, subito prima di Inter-Atalanta, partita che avrà molto valore per il Napoli solo se i ragazzi di Mazzarri riusciranno a restare a contatto con il quarto posto.