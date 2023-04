La Reggiana torna in serie B

La Reggiana vince a Olbia, approfitta del pareggio della Virtus Entella con la Recanatese e ritorna dopo due stagione in Serie B. Dopo una cavalcata sempre in testa con brivido solamente nelle ultime giornate, la squadra di Aimo Diana ha festeggiato con una giornata di anticipo la promozione vincendo il girone B della Serie C. Si completa il quadro delle tre promozioni dalla Lega Pro alla cedetteria, dopo i trionfi di Catanzaro (girone C) e Feralpisalò (girone A). La quarta squadra promossa in B arriverà dalla lunga lotteria dei play-off. Certe di un posto nella fase finale degli spareggi promozione, per ora, Crotone (seconda nel girone C, entrerà da quarti) e Vicenza (vincente della Coppa di C, entrerà dagli ottavi con le terza classificate). Per definire la griglia dei play-off, però, bisognerà aspettare gli ultimi 90' della stagione regolare, in programma domenica prossima. Dal 30 aprile, si parte con il primo turno eliminatorio. Il benvenuto alla reggiana della Lega Serie B e del suo presidente Balata su twitter: "Felice di ritrovare in Serie B una fantastica piazza come quella di Reggio Emilia. Una grande tifoseria e società che aggiungeranno spettacolo a quello che si prospetta un avvincente campionato 2023/24".

Reggiana: i protagonisti

La vittoria della Reggiana è stata costruita dalla coppia Goretti - Diana. Il 44enne ex terzino del Brescia era già sulla panchina emiliana nella passata stagione. Una B sfiorata e soffiata dal Modena in volata, poi l'eliminazione ai play-off contro la Feralpisalò ai quarti di finale. La società, però, ha creduto in lui e lui ha ripagato tutti portando a casa l'obiettivo in questo campionato: ventitré vittorie, otto pareggi e sole cinque sconfitte per Diana, prima di giocare l’ultima gara della regular season contro l’Imolese.

Dietro le quinte, ha operato il ds Roberto Goretti, un passato da regista nel Perugia e una storia da direttore iniziata proprio al Curi, vincendo la C con giovani fi talento come Politano, oggi stella del Napoli in A. Ha scritto la storia a Cosenza e dall'estate scorsa è stato chiamato a Reggio Emilia. Ha scelto di confermare Diana e ha ritoccato una rosa già forte. Il risultato è la B diretta, ma non vuole fermarsi qui.