Archiviati i Mondiali 2022, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia, si avvicina la ripartenza dei campionati. Il torneo di serie A, dopo la lunga sosta, riprenderà il 4 gennaio, giorno in cui l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il Napoli in una sfida già decisiva per il futuro: i nerazzurri, al momento, si trovano infatti solamente al quarto posto della classifica (a pari merito con la Lazio), a ben undici lunghezze di distanza dai partenopei, che guardano tutti dall'alto verso il basso.

Per preparare al meglio la sfida, l'Inter, in questi giorni, sta disputando alcuni incontri amichevoli. Dopo il test contro il Betis, terminato 1-1, i nerazzurri torneranno in campo nella giornata di domani, giovedì 22 dicembre, quando, allo stadio Oreste Granillo, affronteranno i padroni di casa della Reggina, formazione al momento al secondo posto della classifica di serie B. Un match in cui Simone Inzaghi sarà ancora privo di alcuni giocatori che sono stati impegnati in Qatar, primo fra tutti Lautaro Martinez, salito sul tetto del mondo con la sua Argentina. Potrebbe invece rivedersi Onana, che ha chiuso anzitempo la sua esperienza Mondiale con il Camerun a causa di alcuni contrasti con il commissario tecnico Rigobert Song.

Reggina-Inter, le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Colombi; Bouah, Loiacono, Camporese, Di Chiara; Lombardi, Majer, Fabbian; Ricci, Gori, Rivas. All. F. Inzaghi

Inter (3-5-1-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Dzeko. All. S. Inzaghi

Reggina-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Per la partita amichevole Reggina-Inter non è prevista alcuna copertura televisiva, poiché nessuna emittente ha acquistato i diritti di trasmissione dell'incontro. Sarà invece possibile seguire la sfida sulla piattaforma streaming Recast, dove la società nerazzurra, unica in Italia, è sbarcata per la prima volta lo scorso agosto: il costo da pagare per accedere alla visione del march sarà di 300 Crediti Cast (il credito di Recast), pari a 3,49 euro. Alla gara potranno assistere sia gli utenti collegati dall'Italia che quelli dall'estero.