Milan, come giocherà con Reijnders: la probabile formazione

Dopo Ruben Loftus-Cheek, il Milan ha chiuso per il secondo innesto nel reparto di centrocampo. In arrivo alla corte di Stefano Pioli c'è infatti Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 che verrà acquistato dall'AZ Alkmaar per circa 20 milioni di euro più cinque di bonus (per il giocatore, invece, pronto un contratto fino al 2027 da 1,7 milioni a stagione). Un innesto che, dopo l'addio di Sandro Tonali, passato al Newcastle nelle scorse settimane, e l'infortunio di Isamel Bennacer, il cui rientro in campo è previsto soltanto ad inizio 2024, permette di rimpolpare un reparto altrimenti rimasto fin troppo scarno.

Milan, la probabile formazione con Reijnders

Reijnders è stato fortemente voluto da Stefano Pioli, che da tempo ha consigliato alla società di acquistare il giocatore. L'olandese, quindi, si candida prepotentemente ad un ruolo da titolare nel nuovo Milan, sia in un eventuale 4-2-3-1 che in un 4-3-3. Nel primo caso Reijnders andrebbe a comporre il tandem centrale insieme a Loftus-Cheek, nel secondo, in attesa di ulteriori innesti (il Diavolo spera di chiudere a breve la trattativa per Musah), ci sarebbe spazio anche per uno tra Krunic e Pobega.

Di seguito, nel dettaglio, le due possibili soluzioni: