Milan, Renato Sanches l'erede di Kessie?

Le strade tra il Milan e Franck Kessie, al termine della stagione, potrebbero dividersi. Il centrocampista, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2022, non ha infatti ancora trovato l'accordo con il club per prolungare la propria avventura in rossonero, con una situazione ormai in fase di stallo da settimane. Un impasse che sta spingendo il Diavolo a guardarsi attorno alla ricerca di alternative dell'ivoriano, con un nome che, più di altri, sembrerebbe aver catturato in maniera particolare l'attenzione della dirigenza: quello di Renato Sanches.

Milan su Renato Sanches, la strategia rossonera

Il portoghese, legato al Lilla da un contratto fino al 2023, è già da tempo nei radar rossoneri, a partire da quando, nel 2016, si mise in luce agli Europei come miglior giovane della competizione. Il giocatore, nell'estate di quell'anno, passò al Bayern Monaco, che ne acquistò il cartellino dal Benfica per ben 35 milioni di euro più 10 di bonus. Da quel momento per Renato Sanches è iniziata però una parabola discendente, con la parentesi poco felice allo Swansea in Premier League, prima del passaggio al Lilla, club nel quale il centrocampista sembra essere finalmente tornato sui livelli di inizio carriera.

L'ex Bayern Monaco, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe adesso tentato da una nuova avventura ed il Milan, in questo senso, si troverebbe al momento in una posizione privilegiata. Tra i rossoneri ed il club francese intercorrono infatti ottimi rapporti, come dimostra anche l'operazione Maignan che ha portato il portiere a Milano durante la scorsa estate, e Sanchez potrebbe approdare ai rossoneri già nella prossima stagione. Un affare che farebbe felice anche il Lilla, che eviterebbe così di perdere il giocatore a parametro zero l'anno successivo.