Repubblica Ceca-Danimarca, Euro 2021: dove vedere la partita di oggi in diretta tv (Rai 1 e Sky) e streaming

Gara valevole per i quarti di finale. La vincente affronterà in semifinale una tra Ucraina e Inghilterra

Repubblica Ceca-Danimarca, il quarto di finale che non ti aspetti (calcio d'inizio alle 18 di sabato 3 luglio a Baku). La formazione di Shilavy, agli ottavi, ha eliminato a sorpresa l'Olanda, mentre i danesi, con una prestazione super, hanno travolto per 4-0 il Galles. La vincente, in semifinale, affronterà una tra Ucraina e Inghilterra.

Repubblica Ceca-Danimarca, le probabili formazioni

La Repubblica Ceca di Shilavy scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Schick supportato in attacco da Masopust, Barak e Jankto. In mezzo al campo Holes e Soucek, mentre in difesa ci sarà spazio per Coufal, Celutska, Kalas e Boril. Vaclik tra i pali.

3-4-3 dall'altra parte per la Danimarca di Hjulmand, con Schmeichel tra i pali, Vestergaard, Kjaer e Christensen in difesa, Wass, Delaney, Hojbjerg e Maehle a centrocampo e Braithwaite, Dolberg e Damsgaard in attacco.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Jankto; Schick. All. Shilavy

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand

Repubblica Ceca-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv

La partita Repubblica Ceca-Danimarca sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà inoltre trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satelellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Repubblica Ceca-Danimarca, dove vedere la partita in streaming

Repubblica Ceca-Danimarca sarà visibile in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati Sky potranno seguire la sfida anche su SkyGo. In entrambi i casi la gara potrà essere seguita sia su disposisitivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app sia da pc e notebook. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky che offre a chi acquista il pacchetto Sport la visione di tutte le partite degli Europei 2021.