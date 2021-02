Monza, sogno Ribery: la pazza idea di Galliani

Brianzoli a caccia del grande colpo in caso di promozione in Serie A

È un Monza che sogna in grande, quello protagonista nell'attuale campionato di Serie B. I brianzoli, dopo venti giornate, occupano il secondo posto della classifica a pari merito con Chievo e Salernitana con i loro 35 punti, sei in meno della capolista Empoli. L'obiettivo del club di Berlusconi, come più volte dichiarato, è la promozione in A, categoria nella quale i biancorossi vorrebbero poi porre le proprie radici. Per farlo, l'amministratore delegato Adriano Galliani avrebbe già un colpo in canna in vista della prossima stagione.

Monza, occhi su Ribery: l'idea di Galliani

Secondo quanto riporta France Football, il Monza avrebbe infatti messo nel mirino Franck Ribery. Il francese è in scadenza di contratto con la Fiorentina, club con il quale difficilmente rinnoverà. Ecco così che i brianzoli, tra le cui file militano già Kevin-Prince Boateng e Mario Balotelli, si sono messi subito in moto con un'intensa attività di corteggiamento. Corteggiamento al quale l'ex Bayern Monaco, in caso di promozione in Serie A dei lombardi, potrebbe anche cedere.