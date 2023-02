Juventus, Pogba pronto per il derby col Torino?

Lo score delle presenze stagionali, per Paul Pogba, è ancora fermo a zero. Sì, perché il centrocampista, tornato alla Juventus la scorsa estate dopo l'avventura al Manchester United, non è ancora riuscito a scendere in campo neanche una volta in sfide ufficiali. Un calvario iniziato ad agosto, con un problema al ginocchio che, dopo un'iniziale terapia conservativa, lo ha costretto a finire sotto i ferri. Da allora i mesi sono passati e del francese, malgrado un rientro che più volte sembrava imminente, nessuna traccia. A frenarlo piccoli problemi conseguenti al lungo periodo di inattività, che lo hanno costretto a ricorrere ad un programma di lavoro personalizzato. Adesso, dopo tanto buio, anche per lui si intravede però la luce in fondo al tunnel.

Pogba 'vede' il Torino

Pogba, a due giorni dall'impegno di Europa League contro il Nantes, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo svolgendo anche l'intera partitella a ranghi misti con i giovani della Next Gen mostrando una condizione in decisa crescita. Difficilissimo, se non impossibile, vederlo nell'elenco dei convocati per la sfida in terra francese, ma il francese potrebbe mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby con il Torino, in programma martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium, anche se, ad oggi, rimane improbabile un suo utilizzo nel corso dei novanta minuti.

Parzialmente in gruppo, invece, Federico Chiesa, che aveva saltato la trasferta al Picco di Spezia a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente nell'allenamento di mercoledì: soltanto allora Massimiliano Allegri deciderà se convocarlo o meno per la trasferta di Nantes, fondamentale per il futuro della stagione bianconera.