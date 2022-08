La riforma del calcio inglese impossibile (oggi) in Italia

Equità nella distribuzione di fondi, rinnovamento di stadi e strutture, spazio obbligatorio per calciatori inglesi Under 23: il calcio inglese verso una rivoluzione epocale volta a salvaguardare il sistema e garantire un futuro per tutti. Dalla Premier League in giù. La federazione britannica lavora ad una proposta che potrebbe fare da apripista a tutte le grandi Leghe europee. Un cambiamento basato sulla solidarietà del campionato più ricco e blasonato, la Premier appunto, nei confronti delle categorie inferiori. L’investimento totale della Premier League sulle serie minori sarebbe di oltre 500 milioni di sterline. Da tempo sogna di fare qualcosa di simile anche in Italia il presidente della Figc Gabriele Gravina, ma che nel nostro Paese appare oggi impossibile per le resistenze dei grandi club, poco (o nulla) disposti a spartire la torta che i fratellini minori. Sul tavolo del numero uno della Federcalcio il progetto di rivedere le gerarchie attuali, e rendere più sostenibile il nostro calcio, è ancora in bella mostra: una battaglia che potrebbe ripartire nei prossimi mesi, magari prendendo spunto proprio dalla possibile rivoluzione d'Oltremanica. La proposta inglese I dirigenti dei club di Premier hanno lanciato alcune idee per supportare le serie minori:

- eliminazione del “paracadute” per le squadre che retrocedono in Championship. Al momento le tre squadre che passano dalla Premier alla serie cadetta, incassano 44 milioni di sterline ciascuno per attutire lo sbalzo di categoria. L’idea è quella di ridurre sensibilmente questa somma e redistribuire il denaro a tutta la categoria, premiando i club di Championship in base alla posizione finale (e quindi su scala meritocratica), esattamente come succede in Premier. A questo si aggiungerebbe il taglio del premio per le squadre che vincono i playoff di Championship, che attualmente si aggira sui 170 milioni di sterline;

- fondi ai club di League One e League Two dalla Premier League per il miglioramento degli stadi, dei centri sportivi e delle infrastrutture ad essi connesse;