Rfs Riga-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si chiude la fase a gironi in Conference League, con la sfida dello Skonto Stadium che servirà a delineare in modo definitivo la classifica del Girone A. Fare il proprio dovere non basterà alla Fiorentina, legata al risultato dei turchi del Basaksehir avanti come differenza reti nel confronto diretto, ma il match di Riga sarà anche un modo per cercare quella continuità di risultati finora mancata ai viola, ed anche prendere ulteriormente confidenza con le vittorie in trasferta che, in questi due mesi e mezzo di campionato, sono arrivate appena due volte. La partita assume valenza relativa per i padroni di casa, terzi nella massima serie lettone e ormai certi della conclusione della campagna europea. La formazione di Italiano è invece certa del passaggio del turno, ma non ancora dell’inserimento nel tabellone ad eliminazione diretta della seconda fase, per cui – in caso di secondo posto nella Pool – servirà il passaggio obbligato nei sedicesimi di finale.

RFS Riga-Fiorentina , le scelte di Morosz

Il tecnico dei lettoni lascia intendere che effettuerà alcune rotazioni privilegiando all’Europa League (che vede la formazione ormai eliminata) la prossima sfida di campionato in casa contro il Liepaja. Tra i pali spazio quindi al portiere di coppa Steinbors, in difesa Jagodinskis sconterà il turno di squalifica, ed il terzetto composto da Lipuscek, Stuglis e Malsimenko potrebbe anche lasciare spazio a Jatta – mediano recentemente riciclato da braccetto nella retroguardia – e Dubra con più minutaggio in campionato. A tutta fascia agirebbero Sorokins e Mares (fruibili anche come terzini puri ricorrendo alla difesa a quattro), ma a destra per il turn-over ci sono chance per Vlalukin, nel cuore della mediana generalmente si posizionano Saric e Panic, però non sono da escludere novità. Così come nel tridente offensivo, composto da Simkovic, Ilic ed Emerson Deocletiano Santana, ma il turn-over potrebbe regalare una maglia dal 1’ all’austriaco Friesenbichler (spendibile anche come trequartista) ed al brasiliano Bill.

RFS Riga-Fiorentina , l e scelte di Italiano

Ferma restando la volontà dell’allenatore viola di fare bottino pieno per non lasciare nulla di intentato, lecito attendersi un turn-over legato all’imminenza degli ultimi impegni di campionato prima della sosta per il Mondiale. La lista degli indisponibili contempla anche Amrabat (fermato dal mal di schiena), oltre a Sottil, Zurkowski e Nico Gonzalez. In attacco quindi chance per Saponara, Ikoné e Cabral (in ballottaggio con Jovic) con la rinuncia a Kouame, mentre a centrocampo dovrebbe essere Bonaventura a riposare, lasciando spazio a Maleh, Duncan e Mandragora. Nel pacchetto arretrato a protezione di Gollini si dovrebbero sistemare Venuti e Terzic come esterni, ed al centro la coppia formata da Martinez Quarta e Igor. Nell’elenco dei convocati figurano sia il giovane esterno offensivo Di Stefano che Alessandro Bianco, col secondo che potrebbe trovare minutaggio nel corso del match.

RFS Riga-Fiorentina , le probabili formazioni

RFS Riga (3-4-3): Steinbors, Maksimenko, Lipuscek, Stuglis, Sorokins, Saric, Panic, Mares, Simkovic, Ilic, Santana. All. Morosz

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Maleh, Duncan, Barak, Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano

RFS Riga-Fiorentina , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita RFS Riga-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.