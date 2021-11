Calhanoglu o Lautaro Martinez: chi sarà il rigorista dell'Inter?

Un rigore segnato ed uno fallito. L'Inter, nel derby di domenica scorsa contro il Milan, terminato sul punteggio di 1-1, si è vista assegnare due penalty, il primo dei quali è stato trasformato da Calhanoglu, mentre il secondo è stato fallito da Lautaro Martinez, che si è fatto respingere la conclusione da Tatarusanu. Un errore che conferma l'opaco momento di forma vissuto dall'argentino, che non trova la via della rete dallo scorso 2 ottobre, e che mette in discussione le gerarchie nerazzurre dal dischetto.

Inter, Calhanoglu o Lautaro Martinez: chi sarà il rigorista?

Primo rigorista nell'Inter, fin qui, è stato chiaramente Lautaro Martinez, che in stagione si è presentato sul dischetto per due volte: la prima trovando il gol contro il Sassuolo, la seconda, appunto, facendosi respingere la conclusione dal portiere contro il Milan. Un calcio di rigore è stato poi calciato, oltre che da Calhanoglu, da Perisic, in rete contro la Lazio, e da Dimarco, che ha colpito la traversa nel match contro l'Atalanta.

I primi due rigoristi nelle gerarchie di Simone Inzaghi sono attualmente, nell'ordine, Lautaro Martinez e Calhanoglu, con le cose che potrebbero però cambiare nelle prossime settimane: al momento spetterà infatti ancora all'argentino calciare i penalty, ma in caso di nuovo errore il turco, glaciale dal dischetto nel derby della Madonnina, è pronto ad operare il sorpasso.