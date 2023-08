Serie A 2023/2024, i rigoristi di tutte le squadre

Manca poco più di una settimana al via del campionato di serie A 2023/2024, torneo nel quale Inter, Juventus e Milan cercheranno di strappare il tricolore al Napoli campione in carica. Senza dimenticare ovviamente la Roma di Mourinho, la Lazio di Sarri e l'Atalanta di Gasperini, pronte a lottare anche quest'anno per le posizioni di vertice. Grande curiosità, soprattutto per gli appassionati del fantacalcio, è legata a quelli che saranno i rigoristi di ciascuna delle venti squadre. Ecco, di seguito, la griglia completa.

I rigoristi della Serie A 2023/2024 squadra per squadra