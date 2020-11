Rijeka-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trasferta in terra croata per il Napoli. Gli azzurri, reduci dal ko interno contro il Sassuolo in campionato, faranno visita giovedì 5 novembre alle 18.55 al Rijeka nella terza giornata del girone F di Europa League. Una sfida da non fallire per la formazione di Gennaro Gattuso, attualmente appaiata al secondo posto del raggruppamento insieme alla Real Sociedad a quota tre punti. Ancora fermi a 0 invece i croati.

Rijeka-Napoli, le scelte dei due allenatori

Gattuso dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 lanciando in attacco dal primo minuto Petagna. Alle sue spalle il tridente composto da Politano, Mertens e Lozano, mentre in mezzo al campo spazio per Demme e Lobotka. In difesa, davanti al portiere Meret, ci saranno invece Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Dall'altra parte Rozman risponderà con un 3-5-2 nel quale la coppia d'attacco sarà formata da Menalo e Kulenovic.

Rijeka-Napoli in tv e streaming

La gara Rijeka-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Collection (205 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno inoltre seguire la sfida in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste poi la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Rijeka-Napoli, le probabili formazioni

Rijeka (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic. All.: Rozman

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. All.: Gattuso