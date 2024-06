Il riminese Mattia Zaccagni salva l'Italia, suo il gol che vale gli ottavi. "Me lo ricorderò per tutta la vita"

E’ made in Rimini il gol che salva la Nazionale di calcio agli Europei. Grazie a una prodezza di Mattia Zaccagni, da Bellaria Igea Marina, l’Italia pareggia contro la Croazia 1-1 al termine di una partita sofferta e strappa all’ultimo secondo il pass per gli ottavi di finale. Il gol del riminese arriva quando ormai il popolo azzurro non ci credeva più, è il 98’, sull’ultima azione di gioco...