Il Napoli accelera per i rinnovi di Zieliski e Osimhen

In attesa di tornare in campo, si ricomincia a parlare di mercato in casa Napoli. Gli azzurri sono partiti con due vittorie e una sconfitta, in casa con la Lazio, e aspettano il ritorno dei tanti Nazionali per preparare la sfida contro il Genoa della quarta giornata, un esame da non sbagliare in un catino infuocato come quello di Marassi.

Rinnovo Zielinski, cosa manca per la firma con il Napoli

Con il pallone fermo sono quindi i discorsi per il futuro a tenere banco, e uno di questi è il rinnovo di Zielinski. Il polacco va in scadenza a fine stagione, in estate ha detto no a tutte le offerte anche a quelle ricchissime dall'Arabia Saudita. Voleva rimanere a tutti i costi e lo ha fatto, ora però bisogna trovare l'accordo per non vederlo partire a parametro zero. La volontà da parte di tutti c'è, il giocatore ha già accettato la riduzione di stipendio di un milione all'anno, ma manca ancora qualcosa: la società campana e l'agente devono ancora trovare la quadra.

Osimhen il Napoli: le ultime sul rinnovo

La vera questione che continua a tenere banco è però il rinnovo di Osimhen, attaccante e valore aggiunto del Napoli che ha già segnato nelle prime due giornate di campionato. Per il nigeriano De Laurentiis ha rimandato al mittente tutte le offerte arrivate per il suo campione e adesso è pronto a dare l'ultim accelerata per il rinnovo che dovrebbe portare Osimhen a guadagnare oltre 6 milioni di euro. Al momento mancano gli accordi su clausola rescissoria e diritti d'immagine, non cose da poco, ma il Napoli inizia ad avere fretta e vorrebbe chiudere entro la fine del 2023.