Quanto guadagnerà Kvaratskhelia dopo il rinnovo con il Napoli

E' spuntato dal nulla ma in pochi mesi si è meritato un ingaggio da grande calciatore. Kvartskhelia è stato il prescelto per il dopo Insigne e mai mossa fu più azzeccata da parte di Giuntoli che si è portato a casa un talento brillante, divertente da vedere, amato ormai da tutta la piazza e soprattutto con numeri da capogiro per essere al primo anno di Serie A. Il georgiano ha chiuso la stagione con 34 partite, 12 gol e 13 assist in campionato a cui vanno aggiunte le due reti e i quattro passaggi vincenti in Champions League. Sul terzo scudetto del Napoli c'è il suo timbro, ma le super prestazioni hanno ovviamente attirato le attenzioni dei grandi club, e così De Laurentiis è già passato al contrattacco.

Cifre e dettagli del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli

Nei prossimi giorni il funambolico esterno metterà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028 con uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione. Un bel balzo per chi fino ai giorni scorsi percepiva 1,2 milioni e che da ora in poi diventerà il terzo giocatore più pagato del Napoli dopo Osimhen, che guadagna 4,5 milioni, Lozano e Zielinski, rispettivamente a quota 4 e 3,5.

Il georgiano resta al Napoli quindi, non è lui il prescelto per fare cassa, i soldi per attivare il mercato in entrata arriveranno da Kim che è pronto a volare al Bayern Monaco per 60 milioni di euro circa. Poi si affronterà la questione Osimhen, l'entourage del centravanti e i dirigenti campani si incontreranno a breve per capire se ci sarà spazio per il rinnovo e la permanenza oppure se le sirene in arrivo da Parigi, e non solo, canteranno così forte da rendere impossibile continuare insieme.