Rinnovo Mertens, il cuore dice Napoli ma Sarri chiama

Il tempo stringe, nelle prossime settimane il contratto che lega Dries Mertens e il Napoli scadrà e ancora non c’è una decisione definitiva sul futuro del giocatore. Il miglior marcatore della storia azzurra è legato alla città, al club e ai compagni, e quindi vorrebbe rimanere, ma c’è anche da fare i conti con l’aspetto economico della questione.

Il belga guadagna al momento 4,5 milioni di euro, una cifra non più sostenibile, per motivi tecnici visto che non è più un titolare fisso, e per la questione dell’età, Mertens ha appena compiuto 35 anni.

Rinnovo Mertens: le richieste del giocatore al Napoli

Lo sa bene anche l’attaccante che infatti sarebbe pronto a rivedere i termini economici e avrebbe proposto un taglio sostanzioso del suo stipendio, arrivando fino a 1,7 milioni a stagione. La cifra potrebbe essere quella giusta, ma resta il nodo legato alla durata del prossimo contratto. Il belga chiede due anni, De Laurentiis non vorrebbe arrivare oltre l’anno prossimo.

Il tempo come detto stringe e quindi bisognerà presto trovare una soluzione, con le due parti che vorrebbero proseguire insieme, ma prima devono sciogliere il nodo, e al momento nessuno ha fatto grossi passi avanti in questo senso.

Sarri rivorrebbe Mertens

La permanenza non è scontata, anche perché Mertens quando è sceso in campo in questa stagione ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Per questo ha anche altre squadre che lo starebbero corteggiando. La prima è la Lazio con Maurizio Sarri che deve trovare il profilo giusto da alternare a Immobile. Il tecnico a Napoli trasformò Mertens da fantasista a bomber spietato, lo rivorrebbe in rosa proprio per avere una nuova bocca da fuoco nella prossima stagione in cui i biancocelesti dovranno affrontare tre competizioni.

Il futuro è adesso, Mertens e il Napoli possono proseguire insieme ma devono ancora trovare un accordo, sullo sfondo c’è la Lazio di Sarri e si vocifera anche altre squadre di A che potrebbero partire alla carica.