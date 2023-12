Tutto sul rinnovo di Osimhen con il Napoli

Il regalo di Natale di De Laurentiis al Napoli è arrivato con qualche giorno di anticipo. Il nigeriano ha appena rinnovato il contratto con il club partenopeo, ad annunciarlo è lo stesso presidente con un post sui social. La trattativa è stata lunga ma è finita come in molti si aspettavano, con il giocatore che ha deciso di legarsi agli azzurri fino al 2026 con sensibile aumento di stipendio che passa da 4,5 a 10 milioni di euro a stagione.

Così Osimhen è sempre più il giocatore più pagato del Napoli, ma non è detto che questo accordo significhi blindatura totale. All'interno del contratto è stata infatti inserita una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, versando questa cifra qualsiasi club potrà bypassare il Napoli e andare a parlare direttamente con il giocatore. La prossima estate sarà quindi tanto calda quanto è stata la scorsa con la faraonica offerta da 200 milioni arrivata dall'Arabia e rimandata al mittente con un secco "no" da De Laurentiis.

Per ora quindi Osimhen resta e allungando il contratto per altri due anni, un accordo più lungo rispetto a quanto ipotizzato in passato. Se qualcuno dovesse arrivare a Napoli e pagare la clausola sarebbe comunque un colpo grosso per il club che aveva speso per il suo bomber circa 75 milioni, insomma l'incasso sarebbe quasi il doppio della spesa.