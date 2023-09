Rinnovo Osimhen, cosa manca per l'accordo con il Napoli

Victor Osimhen ha ripreso da dove aveva finito: infilando la palla in rete. L'attaccante del Napoli, a secco contro la Lazio, nelle prime due gare di campionato ha segnato in totale tre gol. Una buona partenza per il capocannoniere dell'ultima Serie A che si candida come uno de favoriti per essere ancora il re dei bomber con Lautaro Martinez che sembra a oggi essere lo sfidante più agguerrito. In campo il nigeriano rimane il leader tecnico dei campioni d'Italia che lavorano per provare a tenerselo stretto il più possibile, dopo aver allontanato la minaccia araba durante le ultime settimane della sessione estiva dei trasferimenti.

Le ultime notizie sul rinnovo di Osimhen con il Napoli

L'entourage del giocatore e i dirigenti azzurri sono in contatto ormai da tempo per arrivare a trovare la quadra per il prolungamento del contratto del centravanti. Alcune tessere del puzzle sono già andate al proprio posto, una tra le più importanti è quella dell'ingaggio con Osimhen che percepirà 7,5 milioni di euro a stagione restando così al vertice della classifica dei più pagati del club campano.

Il sì definitivo però non è ancora arrivato per un paio di motivi, spiegati entrambi da Sportmediaset. Le due parti non avrebbero ancora trovato la'intesa sulla questione dei diritti d'immagine, su cui De Laurentiis non ha mai ceduto con nessun calciatore del Napoli in passato, e sulla clausola rescissoria che probabilmente sarà il prezzo che chiunque vorrà Osimhen dovrà pagare per portarlo via da Napoli, i tifosi si augurano il più tardi possibile.