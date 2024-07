Stadio Maradona: incontro al Ministero dello Sport con Abodi, Manfredi e De Laurentiis

L'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per lo Sport finalizzato a individuare le modalità di ristrutturazione dello stadio Maradona. E' stato questo l'oggetto dell'incontro, nel pomeriggio di venerdì, che si è svolto presso la sede del Ministero per lo Sport e i Giovani in Roma e che ha visto protagonisti il ministro Andrea Abodi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il...