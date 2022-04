Champions League, i risultati dei quarti: Manchester City e Liverpool in semifinale

Sono Manchester City e Liverpool le ultime due semifinaliste dell'edizione 2021/2022 della Champions League. I Citizens, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, hanno conquistato il pass grazie allo 0-0 del Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, mentre i Reds, malgrado il pareggio per 3-3 contro il Benfica, passano il turno grazie al successo per 3-1 nel match di andata. La formazione di Guardiola, in semifinale, affronterà il Real Madrid, che nei quarti ha avuto la meglio sul Chelsea, mentre gli uomini di Klopp sfideranno il sorprendente Villarreal, che, dopo aver superato agli ottavi la Juventus, ha eliminato ai quarti il Bayern Monaco.

Atletico Madrid-Manchester City

Il Manchester City, come accaduto nella sfida di andata, fa la partita e al 30' colpisce il palo con un sinistro di Gundogan, che ci prova anche di testa in tap-in sul successivo rimpallo venendo però murato dalla difesa di casa. La prima occasione per gli spagnoli, invece, arriva solamente al 57', quando la conclusione di Griezmann, servito da Joao Felix, termina di pochissimo a lato. L'Atletico mette i brividi ad Ederson anche al 70', quando il destro a giro di De Paul finisce fuori di un soffio, e più volte nel finale, quando prima Cunha, poi Savic ed infine Carrasco fanno tremare Guardiola. I Colchoneros, che terminano la gara in dieci a causa dell'espulsione per doppia ammonizione al 91' di Felipe, ci provano fino all'ultimo secondo del lunghissimo recupero, ma a fare festa, al triplice fischio finale, sono gli inglesi.

Liverpool-Benfica

Missione compiuta per il Liverpool, forte della vittoria per 3-1 nella gara di andata. I Reds sbloccano il risultato al 21' con un preciso colpo di testa di Konate sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a cui, nove minuti più tardi, risponde Ramos, bravo a battere Alisson sftuttando il pallone in profondità di Goncalves. Nella ripresa gli inglesi rimettono la freccia con Firmino, in gol prima al 55' dopo un errato disimpegno di Vertonghen e poi al 65' sugli sviluppi di una punizione di Tsimikas. I portoghesi, con orgoglio, riportano il risultato in parità nel finale grazie alle reti al 73' di Yaremchuk e all'83 di Nunez, ma non basta: a volare in semifinale è il Liverpool.