Il lungo addio del miglior portiere della storia del calcio

Di quella che sarebbe dovuta essere l'ultima partita di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus, nel maggio 2018, conservo un'immagine, nella memoria del mio cervello più ancora che in quella del telefono.

Un'immagine vera, personale e allo stesso tempo pubblica: la faccia di Valentina, mia amica dai tempi del liceo e da ancor prima abbonata alla Juve, che viene inquadrata dalle telecamere mentre è inondata di lacrime nel momento dell'addio a un altro suo, e mio, idolo.

Qualche anno prima, quando a salutare definitivamente la Juve fu Del Piero, ricordo che le telecamere avevano inquadrato un uomo sui 35-40 anni, di quelli che chissà perché mi immaginavo duri e tosti nella vita di tutti i giorni, che piangeva come un bambino mentre Alex faceva il suo giro di campo e lui parlava con qualcuno al telefono, mi piace pensare con il padre da cui aveva ereditato la malattia della juventinità.

Ma vedere Valentina, la mia amica Valentina, disperata per il commiato da Buffon fu qualcosa di straziante, in quel momento in cui non sapevo che il caro Gigi sarebbe presto tornato a casa.

Dopo altri due anni l'addio ai colori bianconeri è stato quello a tempo indeterminato, ma il suo trasferimento al Parma aveva illuso me, e credo altri milioni di juventini o anche solo amanti del calcio, che ci potesse ancora essere un ritorno, per quanto improbabile.

Da oggi, purtroppo, il lungo addio di Buffon al calcio è ufficiale. E con la fine della sua carriera tra i pali, non ci si può esimere dal dire: "è finita un'era".

Tanto per cominciare, è finita l'era in cui tutti quelli nati dal 1978 ai primi anni '80 potevano sentirsi in qualche modo giovani, contando sul fatto che un nostro coetaneo era ancora a far meraviglie su un campo da calcio.

È anche finita l'era in cui l'Italia era una terra in grado di produrre campioni che tutto il mondo ci invidiava. Ma a essere onesti quell'era è finita già da un pezzo, purtroppo, con tutto il rispetto per Gigio Donnarumma.

Soprattutto, però, è finita l'era di Gianluigi Buffon, il più forte portiere della storia del calcio. Una constatazione, questa, che potrà far storcere il naso o suscitare risatine solo a chi, con un bidone dell'immondizia al posto del cuore (cit.), è accecato dalla sua ventennale militanza nella Juve e ha già dimenticato, o fa finta di aver dimenticato, quanto sia stato bello, per vent'anni, avere un portiere come Buffon a difendere la porta dell'Italia.

Perché Buffon, tocca ricordarlo, è stato un portiere formidabile, ai massimi livelli mondiali, per due decenni e anche più.

Da quel Milan Parma 0-0 del 1995 in cui il mondo conobbe il "bambino buffone", come lo definì ironicamente Francesco Paolantoni nel Mai Dire Gol del giorno dopo, almeno fino alla papera che costò l'eliminazione del PSG dalla Champions 2018.

Da quando il ruolo di portiere aveva come massimi rappresentanti Peruzzi, Schmeichel e quel 'Nkono a cui Buffon ha dedicato il nome del suo primo figlio, a oggi, che i portieri più forti hanno almeno 15 anni in meno di Buffon.

Un dominio nel suo ruolo di una durata pazzesca, che non ha paragoni nel calcio, se non Messi e Cristiano Ronaldo, ma neanche loro alla fine sono stati al top per così tanto.

In tutto questo tempo, Gigi ha reso immensamente felici gli juventini, i parmensi, i tifosi della nazionale, non so neanche quantificare gli allenatori di fantacalcio che lo hanno avuto in rosa, e chiunque ami il gioco del calcio per i campioni che lo hanno reso il gioco più bello del mondo.

Ma io oggi vorrei ringraziare Gigi Buffon come se fosse stato un amico fraterno, un cugino, una persona importante della mia vita, anche se lui non sa neanche della mia esistenza. Grazie Gigi, da parte mia e anche da parte della mia amica Valentina.