Tutto esaurito a Dimaro-Folgarida per il ritiro del Napoli che per la tredicesima volta ha scelto il Trentino per la preparazione del campionato. Numeri e stime alla mano, dall'Azienda di promozione turistica della val di Sole le proiezioni si attestano attorno alle 100mila presenze dall'11 al 21 luglio. In pratica, proprio i giorni del Napoli. "La presenza dei ritiri calcistici in Trentino è...