Nove ammoniti, sette espulsi: botte da orbi nel Superclásico vinto dal River in pieno recupero

Basta la parola. D’altronde, aggiungere qualcosa al derby del “Barrio”, alla sfida tutta “Sangre y pasión” di Buenos Aires, o più semplicemente al Superclásico è del tutto superfluo. Parlano i circa 100 anni di storia nel corso dei quali Boca Juniors e del River Plate, ed in particolare i loro tifosi, hanno dato vita ad una rivalità che pochi eguali nel Mondo. Stessa città, stesso quartiere, estrazione diversa: la parte nord, più ricca, cuore pulsante del River, o meglio dei Los Millionarios, ribattezzati così dalla stampa dopo le cessioni particolarmente redditizie negli anni '50 di Sivori e Di Stefano, finiti nel vecchio continente rispettivamente alla Juventus ed al Real Madrid; la zona più a sud, a trazione proletaria, colorata con la tinta gialloblù del Boca, i cui supporters sono chiamati gli Xeneizes – i genovesi – a sottolineare la provenienza dei fondatori.

Ciò che rende speciale la sfida, è la totale irrilevanza del numero di partite giocate con una delle due maglie, o la mancanza di abitudine nel disputare partite così sentite, fino alla scarsa attitudine a calarsi nel clima infuocato che accompagna il Superclásico. Quando si entra là, nel bel mezzo del rettangolo di gioco, che sia quello del “Monumental” o de “La Bombonera”, l’aria che si respira è sempre quella della battaglia. Sostantivo che rispecchia in maniera calzante, senza esagerazioni di sorta, quello che è capitato nell’ultimo incontro, il numero 260 di questa sfida infinita, caratterizzato da un finale thrilling, vale a dire un calcio di rigore assegnato al 93’ dall’arbitro Dario Herrera dopo la revisione effettuata in Sala Var, e trasformato dal colombiano Borja – attaccante del River – per la gioia degli oltre 80mila spettatori presenti all’Estadio “Antonio Vespucio Liberti”.

Da lì in poi, complice anche un’esultanza sopra le righe di Agustín Palavecino (che si era procurato il rigore rivelatosi decisivo nell’1-0 finale) a cui ha fatto seguito un battibecco con Figal e Romero, il calcio ha lasciato spazio per una decina di minuti abbondanti ad un vera Royal Rumble più consona al ring di Wrestlemania. Tutti gli occupanti delle panchine di ambedue le squadre hanno fatto ingresso nel rettangolo di gioco dando vita ad una rissa a base di calci, pugni e spintoni. L’interruzione del match è stata complessivamente di quasi venti minuti: tanto è servito al direttore di gara ed a suoi collaboratori per riportare una parvenza di calma – con il fondamentale contributo delle forze dell’ordine – e per fare luce sull’accaduto con l’ausilio delle immagini, portando a termine l’incontro. Alla fine, il bilancio delle sanzioni sarà di nove cartellini gialli distribuiti nel corso del match e ben sette rossi estratti dopo la scazzottata generale. A farne le spese sei giocatori (Palavecino, Centurion e Gomez per i padroni di casa, Merentiel, Fernandez e Valentini nella fila del Boca, oltre al tecnico Almiron): superato, pertanto, il record di espulsioni della storia, che è durato per oltre quarant’anni (furono quattro nel match prenatalizio del 1982). Ma la sensazione è che il numero di squalificati, con l’utilizzo delle riprese televisive, alla fine potrebbe anche essere superiore.