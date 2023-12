Non solo la Superlega, il calcio dovrà accettare altre rivoluzioni se vuole sopravvivere

Se avete figli/e o nipoti che hanno tra i 6-7 e i 13-14 anni, chiedete loro che squadra tifano nelle loro classi. Probabilmente prima di rispondervi (se lo sanno) vi chiederanno di specificare se si intendono solo squadre di calcio e in quel caso se solo italiane o anche straniere.

Circoscritto l'ambito alle squadre di calcio italiane e straniere, probabilmente le risposte includeranno tifosi/e della Juventus, del Milan e dell'Inter a qualunque latitudine e longitudine, con presenze più o meno abbondanti di sostenitori della Roma e del Napoli a seconda delle zone d'Italia. A seguire verranno menzionati club con tifo più radicato nei territori di appartenenza. Ma non ci sarà da stupirsi se arriveranno risposte "alternative", con giovanissimi italiani che tifano il Barcellona (non solo Pozzo di Gotto), il Manchester City o addirittura qualcosa come "il PSG ma solo perché c'è Mbappè".

Se conoscete le classi di cui si parla è possibile che facendovi i conti vi manchi qualche numero, e se chiederete spiegazioni non pensiate che abbia per forza a che fare con lo scarso interesse delle ragazze per il calcio, perché è quasi certo che la risposta sarà che diversi/e compagni/e di scuola non seguono il calcio, ma magari sono appassionati di altri sport, dal basket alla pallavolo ad altre discipline di squadra o individuali.

Perché è inutile opporsi alla Superlega

Tutta questa premessa ci serve a far comprendere un concetto che chi ha meno di vent'anni dà per scontato: il calcio tra i giovani non tira più come una volta. Ci sono meno scuole calcio e club dilettantistici di anche solo 15 anni fa, perché ci sono meno giocatori e il motivo non è solo il calo demografico: è che, semplicemente, altri sport hanno rosicchiato interesse al calcio, sia come pratica sia come spettacolo. E i due ambiti sono ovviamente collegati.

Sui motivi per cui il calcio sia meno popolare tra le nuove generazioni di quanto lo sia (sempre) stato tra le generazioni precedenti si può discutere all'infinito, o si potrebbe chiedere direttamente a loro, quel che è matematico è che col passare degli anni questo calo di interesse avrà un effetto negativo crescente sulla "ricchezza" del calcio inteso come spettacolo. Insomma, per dirla in due parole, o si cambia qualcosa, probabilmente ben più di qualcosa, o il calcio è destinato a diventare uno sport sempre più marginale, con meno tifosi, e quindi meno appetibile come pratica, e quindi meno competitivo come spettacolo e così via.

E a questo punto la domanda è: siamo disposti a vedere "spegnersi" il calcio, ridursi a una roba da nostalgici noiosa e vecchia? La risposta scontata è no. E dunque, come si può pensare di invertire la rotta, o almeno di indirizzarla verso lidi più ameni, se non si vuole cambiare nulla e si vuole mantenere inalterata ogni cosa manco si fosse trovato un equilibrio magico e intoccabile?

Non vorremmo fare i gufi, ma temiamo che tutti quelli che, da Ceferin a Rummenigge in giù, scommettono sul fallimento della super league e/o sul successo della nuova Champions League perderanno tutto nel lungo periodo. E la Super League non sarà l'unica rivoluzione che il calcio deve affrontare se vuole restare lo sport più popolare del mondo.

Le altre rivoluzioni che il calcio dovrà accettare

La nuova Champions non potrà fermare l'emorragia di tifosi per due ordini di problemi. Uno di campo e uno di spettacolo. Il problema di campo è che la Champions andrà ad aumentare ulteriormente il numero di partite che le squadre più forti dovranno giocare per vincere trofei, andando a ingolfare un calendario già adesso fisicamente insostenibile per i calciatori.

Specularmente, aumenterebbe anche il numero di partite da vedere, ma il rischio è che le partite in più non aumentino il livello dello spettacolo perché - per essere chiari - non saranno partite tra le squadre più forti.

Insomma, per fare un esempio non è un City-Young Boys in più ma un Real Madrid-Bayern Monaco in più che serve per offrire uno spettacolo di qualità maggiormente appetibile per la "generazione degli highlights".

Poi si può discutere se sia meglio fare una lega "UE", intendendo l'Unione Europea ed escludendo la "FA" della Football Association inglese, o se conviene restare aperti all'ingresso dei club di Premier League, ma che si debba spezzare il monopolio della UEFA è abbastanza inevitabile, prima o poi.

Qualcosa di simile è successo ormai parecchi anni fa nel basket europeo con l'Eurolega e l'Eurocup, e se state pensando che il calcio è una cosa diversa vi invitiamo a rileggere questo articolo da capo, nei punti dove evidenziamo che i giovani si interessano sempre meno al calcio e sempre più al basket.

Se invece già conoscete come funziona nel basket europeo, è probabile che vogliate obiettare che, a causa dei tanti impegni di Eurolega, in campionato vengono schierate le seconde linee dei club più importanti, almeno fino ai playoff. E infatti arriviamo alla seconda rivoluzione necessaria per il rilancio del calcio, quella dei campionati nazionali.

Come devono cambiare i campionati nazionali

Un campionato nazionale come la serie A (o come gli altri campionati europei) non ha più senso di esistere. Innanzitutto perché 20 squadre sono troppe.

Ogni anno a metà stagione ci sono già 6-7-8 squadre che non hanno più niente da chiedere né da temere, e a fine campionato almeno 2 delle 3 squadre retrocesse fanno pochissimi punti.

Per non parlare dei vincitori dei campionati nazionali. Lo scorso scudetto in Italia lo ha vinto il Napoli, ma da quando esiste la serie A più di due terzi degli scudetti sono stati vinti da tre squadre, e dal 2000 a oggi il rapporto è ancora più schiacciato in favore di Juve Milan e Inter.

La stessa cosa è successa all'estero, dove negli ultimi decenni i vari campionati europei sono stati vinti quasi sempre dai soliti 2 massimo 3 club (e anche in Premier da qualche anno è dominio City). Sarà mica anche per questo che ai giovani non interessa più il calcio?

Forse se si riducesse il numero di squadre, e alla fine si giocassero dei play off dove può succedere quasi tutto, lo spettacolo ne gioverebbe, o no?

E se i club più importanti impegnati nelle super leghe snobberanno i campionati nazionali? Magari sarà meglio così, per rendere tutto meno scontato e più spettacolare. Sarebbe tanto grave?

Sarebbe più facile che a vincere i campionati nazionali siano squadre "diverse dal solito", che così potrebbero guadagnare l'accesso alle super leghe europee.

E se state pensando che già adesso ci sono le "favole" come Leicester o Girona vi ricordiamo che la squadra di Claudio Ranieri disponeva di una potenza economica superiore a qualunque squadra italiana, e che il Girona è la "seconda squadra" della società proprietaria del Manchester City.

Le rivoluzioni nel gioco del calcio

Nei prossimi decenni è possibile che si verifichino poi altre rivoluzioni nel calcio, strettamente legate al gioco per come lo conosciamo più o meno da sempre.

Tempo effettivo, time out, rimesse coi piedi, rigori per falli gravi anche fuori area, sostituzioni ed espulsioni temporanee: almeno qualcuna di queste cose succederà in un tempo non troppo lontano.

E già che guardiamo al futuro, non possiamo non citare l'Intelligenza Artificiale: siamo pronti a scommettere che prima o poi le partite saranno arbitrate da AI. Magari ci sarà un periodo sperimentale di raccolta dati per oggettivare quanto più possibile le miriadi di fattispecie che possono occorrere nel gioco, ovviamente ci saranno livelli diversi che andranno da un drone volante a un sistema di telecamere e microfoni, ma se davvero si riuscisse a realizzare una innovazione del genere sarebbe davvero qualcosa di rivoluzionario. E se su quest'ultimo punto ci siamo spinti un po' troppo in là con le previsioni, per tutto il resto i mutamenti a cui deve sottoporsi il mondo del calcio per non perdere inesorabilmente popolarità sono già tracciati. Per conferme basta chiedere a una classe di undicenni o giù di lì.