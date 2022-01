300 volte "Lewa": ora l'attacco al podio dei bomber dei primi cinque tornei europei

La conquista del “Best Fifa’s Man Player Award”, da parte di Robert Lewandowski, rappresenta l’ulteriore ciliegina su una torta farcita a suon di record, l’ultimo dei quali è il tetto dei 300 gol in Bundesliga raggiunto con la tripletta rifilata al Colonia nell’ultimo turno di campionato. Un tris che porta il bomber polacco a quota 23 nel massimo torneo tedesco, e che pertanto rafforza ancora di più la sua posizione di leader nella classifica della Scarpa d’Oro, che lo vede al momento precedere Ohi Omoijuanfo passato nei giorni scorsi alla Stella Rossa Belgrado dal Molde e Thomas Lehne Olsen del Lillestrom, rispettivamente a quota 27 e 26 ma con un coefficiente/torneo più basso da moltiplicare al numero dei gol realizzati.

Ma l’attaccante del club bavarese, con la sua incredibile continuità realizzativa, sta mettendo nel mirino anche altri primati. Lewandowski punta infatti al podio nella graduatoria dei miglior attaccanti per numero di centri siglati nei primi cinque campionati continentali. Il record è detenuto da Lionel Messi nella Liga spagnola, andato a segno ben 474 volte con la casacca del Barcellona, seguito proprio dalla leggenda del Bayern, Gerd Muller, scomparso lo scorso anno, che con la maglia della squadra di Monaco di Baviera ha 365 reti in Bundesliga. Sul gradino più basso del podio ecco Cristiano Ronaldo, 311 gol nel massimo torneo spagnolo durante la sua militanza nel Real Madrid. Distante 11 centri, appunto, Lewandowski e quindi – al quinto posto – Silvio Piola, recordman della serie A con 274 gol timbrati nelle sue stagioni alla Lazio, Juventus e Novara.

Ma Lewandowski non è l’unico attaccante in attività a mettere nel mirino i primati detenuti dai grandi del passato - e del presente - nei principali tornei continentali. Nella Liga spagnola, Karim Benzema punta alla top five grazie ai suoi 209 gol con i “blancos”: davanti a lui un’altra leggenda del Real come Raul (a 229) e la stella di Madrid Hugo Sanchez, funambolico bomber messicano con 234 timbri nel corso della sua carriera che lo ha visto vestire tutte e tre le casacche dei primi tre club cittadini (Atletico, Real e Rayo Vallecano). Più distante la leggenda dei Paesi Baschi, Telmo Zarraonaindia, con 251 reti nelle 15 stagioni vissute all’Athletic Bilbao.

In Premier League, Henry Kane del Tottenham è a quota 170, a 17 gol da Andy Cole terzo, più distante da Wayne Rooney (208 siglati con Everton e Manchester United) e da Sua Maestà Alan Shearer, in vetta con 260 marcature tra Blackburn e Newcastle. Più attardato in serie A Ciro Immobile, che a 172 reti sta scalando la graduatoria che vede José Altafini e Giuseppe Meazza a 216 ed al secondo posto Francesco Totti con 250. Decisamente più a portata di mano, anche per questioni anagrafiche, il traguardo per Kylian Mbappé, che ha 116 centri nel suo palmares con il Paris Saint Germain, a -40 dal leader storico della Ligue 1 Jean Pierre Papin: ma in questo caso potrebbe essere il trasferimento in Spagna a far abortire, seppur temporaneamente, l’assalto al leader.