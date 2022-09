Roberto De Zerbi riparte dalla Premier League

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, adesso è ufficiale. I rumors degli ultimi giorni sono diventati sempre più insistenti e adesso il tecnico ex Sassuolo può far ripartire la ua carriera, ancora lontano dall'Italia. Il mister l'anno scosrso avevo scelto lo Shakhtar Donetsk per fare un passo avanti in carriera, ma la guerra ha interrotto la sua prima esperienza all'esterno.

Ufficiale: De Zerbi al Brighton

Dal giorno in cui ha lasciato l'Ucraina De Zerbi è stato accostato a diverse panchine, lo ha corteggiato il Bologna, ma lui ha detto "no" per rispetto di Mihajlovic, qualcuno negli scorsi giorni lo ha pure lanciato in orbita Juventus. Ipotesi non reale, non solo perché Allegri è ben saldo sulla panchina bianconera, nonostante le tante sconfitte, ma perché era un'altra la strada da percorrere.

Una strada tracciata e che oggi ga visto arrivare l'allenatore italiano sulla panchina del Brighton. Il club inglese ha dovuto scegliere un nuovo tecnico dopo che il Chelsea gli ha strappato Potter a suon di milioni . La ricerca aveva due candidati forti, De Zerbi appunto, e l'ex mister del Bodo/Glimt Knutsen che però è stato sorpassato dal tecnico italiano.

L'ex allenatore del Sassuolo arriva in Premier League in una squadra che ha il vento in poppa, è quarta in classifica e insegue il treno delle big. Il presidente del Brighton ha spiegato cosa si aspetta dal suo nuovo mister: "Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore - ha dettoTony Bloom - Le squadre di Roberto giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra"