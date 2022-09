La Premier League corteggia Roberto De Zerbi

La carriera di Robero De Zerbi potrebbe continuare lontano dai confini italiani.L'ex tecnico del Sassuolo un anno fa aveva scelto lo Shakhtar Donetsk per proseguire il suo percorso dei crescita. Poi è arrivata la guerra a spezzare i sogni di un'intera popolazione e anche quelli di uno dei più brillanti tecnici emergenti del nostro Paese.

Roberto De Zerbi al Brighton?

L'allenatore non ha trovato panchina in un'estate in cui pochi hanno cambiato in Serie A e in cui anche all'estero poco si è mosso. Ora però c'è una possibilità importante perché il Brighton, vera e proprio sorpresa della Premier League, ha ceduto alle lusinghe milionarie del Chelsea perdendo Potter. La formazione attualmente quarta in classifica in Premier League, dopo l'ottimo nono posto dell'anno passato, sta cercando un nuovo mister con carateristiche abbastanza precise.

La dirigenza vuole un allenatore che sappia lavorare con i giovani, che non abbia paura di lanciarli, e su questo De Zerbi è una garanzia visto l'ottimo lavoro fatto a Sassuolo con Locatelli per esempio. Inoltre la proprietà vorrebbe continuare sul solco del gioco di Potter quindi possesso palla e mentalità offensiva, altri punti che vanno a favore della cancidatura di De Zerbi.

L'italiano è in corsa ma deve battere la concorrenza dell'ex Bodo Glimt Knutsen che con i norvegesi l'anno scorso ha conquistato i quarti di finale di Conference League dando spettacolo per buona parte del torneo.

Il no al Bologna di Roberto De Zerbi

E'quindi un testa a testa tra i due allenatori con Roberto De Zerbi che aspetta una risposta probabilmente già durante questa settimana. Lo stop alla Premier League ha dato qualche giorno in più alla dirigenza del Brighton che però non può più aspettare visto che domenica si torna in campo.

Per De Zerbi potrebbe essere una nuova opportunità dopo che la settimana scorsa aveva rifiutato la panchina del Bolgona. L'allenatore aveva detto "no" alla proposta rossoblu per rispetto del collega Sinisa Mihajlovic.