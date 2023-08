Le dimissioni di Roberto Mancini: quando il calcio, a volte, assomiglia alla politica

Aveva ragione Roberto Mancini. Cinque anni, per un ct sono tanti, un po’ come un Presidente del Consiglio, diceva poco tempo fa. E pensandoci bene la parabola dell’allenatore jesino è stata un po’ quella che spesso viene intrapresa da un Premier nel nostro paese. L’entusiasmo, la luna di miele con gli estimatori ed i musi lunghi dei detrattori – che in politica sono ripartiti tra gli elettori della maggioranza e quelli dell’opposizione – i primi risultati roboanti che convincono e danno voce a quelli che “è l’uomo giusto, finalmente”, il grosso inciampo nell’appuntamento importante e la fiducia che inizia ad essere traballante, le dimissioni che non arrivano, il rimpasto nella squadra di governo con la campagna acquisti (vedi le convocazioni degli oriundi) e poi, la salita al Colle della Figc con il mandato rimesso nelle mani di chi decide, e di chi metterà qualcun altro al suo posto.

Non ci sono le elezioni, certo, non c’è la volontà popolare che attesti quale coalizione abbia diritto di indicare la figura del Presidente, e non è un dettaglio di poco conto. Ma il parallelismo regge, al netto della sorpresa generale dell’improvvisa scelta. Anche nella comune applicazione di quei detti popolari che quando diluvia recitano “Piove, governo ladro” ed in momenti di siccità sostengono “Non piove, governo ladro”. Perché dopo lo stato di ebbrezza seguente alla vittoria dell’Europeo, nel day after della mancata qualificazione a Qatar 2022 il partito di chi chiedeva un passo indietro aveva fatto sempre più proseliti. Ma ora che l’uscita di scena è diventata ufficiale non manca nemmeno la fronda facente capo all’ “Andava fatto prima”, “Se ne va dopo aver fatto i danni”, “Se non ci fosse l’offerta araba non l’avrebbe mai fatto” (con riferimento alle indiscrezioni in merito ad una principesca offerta per assumere l’incarico di ct dell’Arabia Saudita), ed anche “Quello che arriverà almeno non imbottirà la nazionale di stranieri”, aspetto questo che a molti proprio non è andato giù.

Alla fine di una legislatura, c’è sempre un bilancio di massima che sintetizza l’operato di chi ha governato. Nel gioco delle parti, c’è chi sottolineerà come tra il 2018 – anno del suo insediamento – ed il 2021, Mancini ha inanellato 32 risultati utili consecutivi divenendo il commissario tecnico meno sconfitto della storia del calcio mondiale. E tra la fine del 2020 e luglio dell’anno successivo metterà insieme tredici vittorie consecutive, miglior striscia assoluta di sempre, con la gemma del trionfo di Wembley che permetterà all’Italia di salire sul tetto d’Europa. Ma c’è chi punterà il dito sull’involuzione del gioco, sulla clamorosa debacle con la Macedonia del Nord seguente all’ingolfato cammino nelle qualificazioni Mondiali, sulla spasmodica ricerca di forze fresche sotto forma di convocazioni a pioggia (più di 100) pescando anche dal serbatoio degli oriundi. Cosa ha gettato una tanica di benzina nel fuoco delle polemiche, suscitate dal ricordo di una vecchia dichiarazione del “Mancio”, il quale sosteneva: “Io penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi non è nato in Italia, anche se ha dei parenti, credo non lo meriti” (ne abbiamo parlato qui).

Poi, ci sarebbe anche la tempistica delle dimissioni. Un taglio netto, a poche settimane dall’inizio del cammino per la qualificazione ad Euro ‘24, a pochi giorni dalla sua nomina a responsabile del Club Italia (con mansioni, quindi, legate anche al coordinamento delle selezioni giovanili) ma anche dalla scelta federale della sua squadra di collaboratori i quali, stando ai rumors, al tecnico jesino non sarebbe andata troppo giù. Sia ciò che sia, si volta pagina. Cambierà il timoniere, cambierà la strada che verrà intrapresa, ed anche i risultati che arriveranno potranno soddisfare o meno chi sollecitava ed auspicava l’arrivo del vento del cambiamento. Che sia Spalletti, o che sia Conte o chi per loro, il coro bipartisan tra quelli convinti della scelta e quelli che lo dicono a denti stretti sarà sempre "Buon lavoro". Con la speranza che non faccia capolino il tipico rimpianto, anche questo di matrice politica, verso chi lo ha preceduto. Visto che, comunque, “con lui almeno avevamo vinto un Europeo”.