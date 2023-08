Roberto Mancini si dimette da ct della Nazionale

Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni da ct della Nazionale italiana di calcio. La notizia, clamorosa, è stata pubblicata sul sito della Federcalcio. La decisione del ct campione d'Europa in carica arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali. Il motivo delle dimissioni è al momento sconosciuto.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio - si legge nella nota - comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata". Si conclude, spiegano dalla Federcalcio, "una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra".

Nella nota viene poi sottolineato che "tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni" per le qualificazioni agli europei del 2024 (l'Italia scenderà in campo il 10 e 12 settembre contro Nord Macedonia e Ucraina), la Figc "comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale".

Perché Mancini si è dimesso?

Alla base delle dimissioni del ct azzurro Roberto Mancini dalla Nazionale, a quanto apprende l'AdnKronos, sarebbero entrate in gioco una serie di sensazioni che mettono insieme la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar, la scomparsa di Gianluca Vialli e un clima in azzurro dove non si trovava più così a suo agio. Errori suoi, drammi personali e scelte che ha inizialmente accettato e che oggi forse non condivide più. Il diretto interessato al momento non ha rilasciato dichiarazioni per motivare la scelta di lasciare.

L'avventura di Mancini in azzurro

Era il 14 maggio 2018 quando Roberto Mancini, dopo aver conquistato 13 trofei da allenatore, comunicò la sua decisione di accettare la proposta della Figc, chiamata a far partire un nuovo ciclo dopo la gestione fallimentare di Giampiero Ventura e la mancata qualificazione al Mondiale del 2018. L'esordio del tecnico jesino sulla panchina azzurra è datato 28 maggio 2018, a due settimane dall'ufficialità del suo arrivo, con un successo per 2-1 in amichevole contro l'Arabia Saudita. Quella di Mancini è stata un'avventura coronata da molti successi - tra tutti l'Europeo vinto ricordato dalla Figc - ma segnata anche da cocenti delusioni, specie nell'ultimo periodo, con la mancata qualificazione al Mondiale del 2022.

Il totonomi

Nulla si sa sul sostituto, anche se i nomi papabili che stanno già circolando sui giornali sono quelli di Antonio Conte, per il quale sarebbe un ritorno in azzurro, e Luciano Spalletti, ma i tempi sono stretti e si potrebbe anche optare per altri profili, vista la difficoltà a convincere questi allenatori top italiani. Altri nomi con esperienza internazionale è un alto profilo in azzurro da giocatore, potrebbero essere Gennaro Gattuso, Vincenzo Montella, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.

Ulivieri: "Mancini in azzurro? Prima parte positiva, la seconda meno"

"Non voglio dare un giudizio sulle dimissioni del ct perché non conosco i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina azzurra. Di certo mi hanno sorpreso i modi e le tempistiche". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri in merito alle dimissioni del ct della Nazionale Roberto Mancini. "Il suo bilancio? Una prima parte positivissima con il titolo europeo vinto con tantissimi meriti e una seconda parte di certo non positiva con la mancata qualificazione al Mondiale, nella quale si è pagato anche l'euforia per il trionfo continentale".

Zoff: "Grande colpo il titolo europeo, il sostituto sarà all'altezza"

L'ex ct Dino Zoff si dice stupito dalla scelta del tecnico jesino, "visto che una settimana fa era stato nominato coordinatore di tutte le nazionali". "Di sicuro ha fatto un buon lavoro - ha detto Zoff -, il titolo europeo conquistato dopo oltre 50 anni è stato un grande colpo, certo la mancata qualificazione al Mondiale in un bilancio non può pesare e tanto". "Non voglio sbilanciarmi su un suo possibile sostituto - ha aggiunto l'ex portiere -, leggo che già si fanno in nomi di Conte e Spalletti, ottimi allenatori di sicuro. Sono fiducioso che la Federazione saprà trovare un tecnico all'altezza come merita la storia della nostra Nazionale".

