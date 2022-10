Inter, è l'ora di Gosens: con la Salernitana per riprendersi il posto da titolare

Una rete che potrebbe cambiare il film di un'intera stagione. Robin Gosens, nel match del Camp Nou, è stato tra i protagonisti della notte magica nerazzurra, con il risultato finale di 3-3 che mette l'Inter con un piede agli ottavi di finale di Champions League. Il tedesco, entrato in campo al 31' della ripresa al posto di Calhanoglu, ci ha impiegato soltanto tredici minuti per inserire il proprio nome sul tabellino dei marcatori, battendo Ter Stegen al termine di un'azione avviata dal lancio lungo di Onana ed orchestrata da uno scatenato Lautaro Martinez. Un gol che è stato festeggiato come una liberazione sia dall'ex giocatore dell'Atalanta che da tutti i suoi compagni di squadra, che subito gli sono corsi incontro per un abbraccio collettivo. Per Gosens, la rete del Camp Nou, è infatti arrivata al termine di un lungo periodo difficile durante il quale l'esterno sinistro ha faticato enormemente a trovare spazio, chiuso, dalla sua parte, dalla concorrenza di Dimarco.

Il tecnico Simone Inzaghi, nel corso di questa stagione, ha infatti impiegato con il contagocce l'arciere tedesco, la cui ultima presenza da titolare risale addirittura allo scorso 13 settembre in occasione della partita contro il Viktoria Plzen. In campionato, addirittura, Gosens non vede il campo dal primo minuto dalla prima giornata, quando, al via del Mare di Lecce, venne sostituito all'11' della ripresa. Un calvario per chi, come lui, era abituato a recitare un ruolo da protagonista.

Il gol del Camp Nou, unito ad una prestazione solida fatta di corsa, carattere, agonismo e qualità, potrebbe adesso però rilanciare la stagione di Gosens. Il timbro in terra spagnola, per lui, potrebbe essere la scintilla giusta per ritrovare vecchie sicurezze allontanando i fantasmi di questo inizio di stagione ed anche Inzaghi, adesso, sembrerebbe pronto a concedergli una nuova possibilità: il tecnico, per la gara di domenica prossima contro la Salernitana, è infatti pronto a riassegnare una maglia da titolare al tedesco. Un'occasione che Gosens non vuole fallire.