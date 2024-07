Rodri e Kane, le due facce della medaglia della finale europea: chi vince sempre e chi non lo fa mai

Piccolo disclaimer, prima di addentrarci in riflessioni numeriche e paragoni. In uno sport di squadra come lo è il calcio, è scontato che trionfi e cadute siano indissolubilmente legati alla formazione per cui si è scelto di giocare, che a volte è anche abbinata a certe dinamiche di mercato poco conciliabili con la logica. Però, la finale di Euro 2024 ha anche scritto una nuova pagina della storia di due campioni, due protagonisti del calcio degli ultimi anni in totale antitesi per ciò che concerne il modo di vivere la fine di una competizione. Festeggiando in un caso, peraltro con una disarmante continuità dando un contributo essenziale all’happy end, e masticando amaro nell’altro, sebbene con la consapevolezza di aver svolto egregiamente il proprio compito – con tanto di riconoscimenti personali a confermarlo – ma senza provare l’ebbrezza di salire lì, sul gradino più alto del podio con i compagni ed una medaglia del metallo più pregiato al collo.

Quest’ultima emozione per Rodri, all’anagrafe Rodrigo Hernández Cascante, è diventata una consuetudine piacevole, a cui sembra davvero non abituarsi. In poco più di un anno e mezzo, il fuoriclasse spagnolo si è messo in bacheca col Manchester City due Premier League, una FA Cup, una Champions, una Coppa del Mondo per club ed una Supercoppa Uefa, alzando contestualmente con la Spagna il trofeo di Nations League e quello di Euro 2024. A sconcertare ulteriormente è la percentuale di sconfitte incassate: perché nel medesimo periodo, il centrocampista iberico è uscito dal campo sconfitto appena quattro volte. Un k.o. nella Coppa di Lega britannica a gennaio 2023 (0-1 col Southampton), uno col Tottenham il mese successivo in campionato (altra sconfitta di misura), la battuta d’arresto nel derby di Manchester che ha deciso la finale di FA Cup a fine maggio di quest’anno e lo 0-2 incassato dalle “Furie Rosse” nelle qualificazioni alla rassegna continentale – poi vinta dalla Spagna – e risalente a sedici mesi fa.

L’altra faccia della luna è costituita da chi, come Harry Kane, continua a non spezzare quella specie di sortilegio che lo vede, da inizio carriera, guardare altri festeggiare. Non è servito nemmeno cambiare aria, dopo essere stato bandiera del Tottenham con cui non ha mai conquistato trofei pur vincendo tre volte la classifica dei cannonieri di Premier, venendo eletto bomber dei Mondiali 2018 e spingendo l’Inghilterra alla finale di Euro 2021 poi persa ai rigori contro l’Italia. Ha scelto Monaco, Kane, incappando nella peggior stagione del Bayern degli ultimi dodici anni, chiusa senza allori: in campionato ne fa 36 (vince anche la Scarpa d’Oro) ma i bavaresi chiudono terzi dietro l’irresistibile Leverkusen e lo Stoccarda, è il capocannoniere della Champions ma i biancorossi escono in semifinale, e nelle coppe nazionali non va meglio (fuori coi dilettanti del Saarbrücken nella DFB Pokal, sconfitta nella finale della Supercoppa tedesca). Quindi, l’amarezza della seconda finale continentale consecutiva persa con l’Inghilterra, stavolta con la Spagna. Sarà anche vero che, come disse qualcuno, “chi vince festeggia e chi perde spiega”. Ma se Rodri brinda, per Kane questa idiosincrasia al successo resta qualcosa di difficilmente argomentabile.