Roma, boom abbonamenti, mentre la Procura indaga sui festeggiamenti

Effetto Conference, ed effetto Mou. Spicca il volo la campagna abbonamenti della Roma, fresca vincitrice di un titolo continentale, che in meno di due settimane dall’apertura delle vendita delle tessere per la stagione 2022/2023, ha già sfondato quota 21mila. Un buongiorno che si è visto comunque dal mattino, visto che nelle prime sedici ore il numero sottoscritto aveva già toccato le dodicimila unità prima ancora che si consumasse l’epilogo della finale di Tirana con il Feyenoord.

Il dato è comunque in linea con il grande entusiasmo che, complice l’arrivo del tecnico portoghese, si è tornato a respirare nella sponda giallorossa della capitale. Lo dicono, d’altronde, le statistiche relative alla stagione conclusa: 94,2% il tasso “occupazione” dello Stadio Olimpico nelle gare di campionato, con una presenza media di poco inferiore alle 42mila persone ad incontro, traguardo che rappresenta un picco mai registrato dal torneo 2005/2006.

La società, a questo punto, mira legittimamente ad alzare l’asticella. Ci sarebbe, come traguardo, raggiungere i 30mila abbonamenti - cosa mai avvenuta dal 2005 in avanti - ed invece abitualmente tagliato nei campionati che vanno dal 1991 fino, appunto, al 2005. E sull’onda dell’affermazione in Conference, unita magari a qualche importante innesto nel corso del calcio mercato, l’ottimismo per la riuscita dell’operazione diventa quasi di prammatica, considerando anche i ripetuti sold-out registrati in Serie A anche in partite contro formazioni non ricomprese nel lotto delle migliori.

Intanto, la Procura Federale ha deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento i comportamenti dei giocatori giallorossi nel corso dei festeggiamenti seguenti alla vittoria nella finale disputata a Tirana. E’ stata infatti aperta un’indagine (come già peraltro accaduto ai giocatori del Milan nell’ambito della festa per lo scudetto) sui giocatori della Roma per la presunta violazione dell’articolo 4 del CGS, in merito ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, accertamenti che coinvolgono anche la società per responsabilità oggettiva. Verranno pertanto presi in esame i comportamenti nell’ambito del day-after di Conference, quando i giocatori – insieme a staff, dipendenti ed alcuni familiari – hanno ricevuto il simbolico abbraccio di oltre centomila tifosi facendo una passerella su tre bus scoperti per le vie della capitale, concludendo il loro percorso al Colosseo.