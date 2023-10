Roma, per Lukaku servono almeno 40 milioni: i pro ed i contro dell'operazione

Sette gol in otto partite. E contando l’effettivo minutaggio in campo (pari a 606’), il conto è presto fatto e contempla una rete a partita. La Roma si gode un Romelu Lukaku versione extralusso, tornato decisivo come nei momenti migliori della sua carriera, ai tempi dei 26 gol in 39 presenze nell’ultima stagione con la maglia dell’Everton ma anche dei 64 centri in 95 match nel primo biennio trascorso con i colori nerazzurri a Milano. Questione, forse, di ambiente e di fiducia, ma sta di fatto che la partenza del bomber belga in giallorosso sia andata al di là di ogni più rosea aspettativa. E questo contando anche le condizioni fisico-atletiche non perfette al momento del suo sbarco (in prestito oneroso) nella Capitale dal Chelsea, legate ad una preparazione svolta a parte con un preparatore e quindi con l’Under 21. Aspetto che pertanto impreziosisce le prestazioni dell’attaccante di Anversa, entrato in forma a suon di gol.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalle attenzioni rivolte ora al giocatore ed alla sua rivalutazione. In molti non erano disposti a scommettere sulla capacità di “Big Rom” di tornare ad essere così performante, e questo in parte spiega in parte il...balletto estivo legato ad una sistemazione arrivata con parecchio ritardo. La Roma lo ha fatto, e se le perplessità generali al momento sono state silenziate, adesso c’è il rischio di un ritorno di fiamma da parte di società che lo hanno corteggiato senza però affondare il colpo. Al Chelsea non tornerà, tanto che i londinesi – stando alle indiscrezioni – hanno già fissato il prezzo per il suo riscatto, pari ad una cifra che supera i 40 milioni di euro. Somma che non è di certo nelle disponibilità di tutti, escludendo i club arabi (ipotesi che però non quest’estate non ha incontrato il gradimento del belga). E che comporterebbe un sacrificio economico non indifferente, da ponderare mettendo sul bilancio i pro ed i contro.

L'acquisto di Lukaku: perché si

Al di là delle critiche ricevute, la carriera da “pro” (nazionale maggiore inclusa) di Lukaku contempla oltre 700 partite e il superamento del tetto dei 350 gol. Piaccia o meno, “Big Rom” resta comunque una garanzia di efficacia, un punto di riferimento per il reparto offensivo sia per l’attitudine a segnare, ma anche per la prestanza fisica e le qualità di uomo-assist (più di 100 quelli a beneficio dei compagni). Ha accumulato negli anni esperienza europea, valore aggiunto per una formazione che vuole fare bella figura anche nel panorama continentale, si è ben integrato con Dybala – col quale forma una coppia d’attacco di livello assoluto – ed è finora riuscito in ciò che la scorsa stagione i “9” giallorossi Abraham e Belotti non erano riusciti a garantire, ovvero la continuità in zona gol.

Anche sotto il profilo muscolare, l’attaccante belga ha fornito negli anni buone garanzie: i problemi alla coscia lo hanno fermato per quasi tre mesi il campionato passato, ma per ritrovare una permanenza in infermeria degna di nota per motivi analoghi bisogna addirittura tornare indietro di oltre quattro anni, quando fastidi all’adduttore lo costrinsero ad un mese di stop a Manchester nella primavera del 2019. C’è poi il discorso prezzo: non è economico, ma si potrebbe anche trattare per giungere ad un compromesso, specie se Lukaku manifestasse l’intenzione di sposare la causa giallorossa nella stessa misura in cui lo ha fatto Dybala. Pur riconoscendo le differenze qualitative tra i giocatori da prendere come metro di paragone, l’anno scorso per un 34enne come Lewandowski il Barcellona ha sborsato 50 milioni di euro, qualche settimana fa per Harry Kane – classe ‘93 e quindi coetaneo di “Big Rom” – il Bayern ne ha investiti 120 bonus compresi. I 40 chiesti dal Chelsea per un trentenne che ha nel curriculum una media di un centro ogni due gare, visti da questa prospettiva, non sembrano poi esagerati.

L'acquisto di Lukaku: perché no

C’è innanzitutto la questione anagrafica a tenere banco. Un esborso economico così importante per rilevare il cartellino di un over 30 potrebbe essere un’operazione non conforme alla policy societaria. Che magari preferirebbe destinare quei 40 milioni su profili futuribili, o comunque non “stressare” il bilancio con un’uscita così robusta la quale presupporrebbe anche lavorare con profitto sul mercato in uscita, ammortizzandola cioè con una-due cessioni sul tipo di Ibanez in Arabia Saudita. Anche l’ingaggio, seppur con la rinuncia fatta dall’attaccante ad una parte della cifra annuale concordata con il Chelsea, è comprensibilmente elevata: meno dei 10 pattuiti da “Big Rom” con il club londinese, ma comunque sui 7 netti, che lo collocano al vertice della classifica dei più pagati nella rosa giallorossa.

Parallelamente a quella che è la questione economica, c’è anche quella legata ai traguardi da raggiungere. Che passano inevitabilmente dal potenziamento anche del resto dei reparti, con particolare riferimento ad una difesa che – complici gli infortuni – continua a non convincere. Da qui, il dubbio che sbilanciare troppo gli investimenti sul versante offensivo non permetterebbe di puntellare adeguatamente anche gli altri settori dell’organico. E le vittorie passano anche dalla capacità di giocare, bene, le gare che contano, aspetto che dà fiato alla voce dei detrattori di Lukaku, al quale viene rimproverato un rapporto conflittuale con le finali (di Europa League e di Champions con l’Inter, in cui è stato protagonista in negativo) e negli appuntamenti importanti con la Nazionale (con particolare riferimento alle ultime due edizioni dei Mondiali). Chissà se i gol di “Big Rom” sortiranno l’effetto di convincere anche i più scettici?