Roma-Ajax, le probabili formazioni: Fonseca sceglie Dzeko

Ad un passo dalla semifinale. La Roma, dopo la vittoria per 2-1 in terra olandese, ospiterà giovedì 15 aprile allo stadio Olimpico l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 21). Una gara che promette spettacolo, con i lancieri che faranno di tutto per ribaltare il ko subìto la scorsa settimana. I giallorossi, reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna, non vogliono però farsi sorprendere, in modo da entrare nella top 4 della competizione. In caso di passaggio del turno la formazione di Fonseca, in semifinale, troverebbe verosimilmente il Manchester United, che all'andata ha superato in trasferta per 2-0 il Granada.

Roma-Ajax, le scelte dei due allenatori

Fonseca dovrebbe affidarsi al suo consueto 3-4-2-1, con Dzeko preferito a Borja Mayoral in attacco. Alle spalle del bosniaco Pellegrini e Mkhitaryan, con Karsdorp, Veretout, Diawara (favorito su Villar) e Calafiori (out Spinazzola) a centrocampo. In difesa, a protezione di Pau Lopez, Mancini, Cristante e Ibanez.

4-3-3 dall'altra parte per Ten Hag, pronto ad affidarsi in avanti al tridente composto da Antony, Tadic e Neres. Sulla linea dei centrocampisti spazio per Klaassen, Alvarez e Gravenberch, mentre in difesa ci saranno Klaiber, Timber, Martinez e Tagliafico. Scherpen tra i pali.

Roma-Ajax, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni dell'incontro:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ajax (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag