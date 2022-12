Roma, amichevoli in Portogallo: dove vedere le partite in diretta Tv e streaming

Valigie pronte in casa Roma. La formazione giallorossa si appresta a volare in Portogallo, per il mini-ritiro previsto nella regione dell’Algarve (nella parte meridionale dello stato lusitano) in previsione della ripresa del campionato di Serie A. Tra le buone notizie, la presenza nel gruppo dei partenti di Wijnaldum: il centrocampista olandese, a quasi tre mesi dall’infortunio alla tibia che lo ha obbligato a rinunciare ai Mondiali in Qatar, sta proseguendo nel suo percorso di recupero che prevede ora la riatletizzazione e, successivamente, il rientro a disposizione di José Mourinho. Sarà però ancora spettatore allo stadio “Municipal” di Albufeira, dove la Roma sosterrà le sedute di allenamento e tre amichevoli: la prima venerdì 16 (alle 20 ora italiana) contro gli spagnoli del Cadice, formazione militante nella Liga, poi lunedì 19 (ore 20 italiane) con il Casa Pia neopromosso nella massima serie portoghese, ed infine giovedì 22 (fischio d’inizio alle 16 italiane) contro l’RKC Waalwijk, attualmente al decimo posto nella massima divisione dei Paesi Bassi. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn.

Alla spedizione lusitana, resta invece difficile la partecipazione di Karsdorp. L’esterno olandese è rientrato nei ranghi e si è riaggregato al gruppo, ma la sensazione è che la frattura venutasi a creare con José Mourinho sia insanabile, sebbene in società si cerchi di battere la strada della mediazione. Sicure sono le proposte arrivate sul tavolo della dirigenza, che ha già chiuso alla possibilità di un prestito secco e preferisce comprensibilmente cercare di monetizzare dalla cessione del giocatore. Per cui c’è l’interesse del Fulham, pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai dieci milioni di Euro richiesti: un affare che potrebbe anche imboccare a breve la dirittura di arrivo. Nessuna news positiva, invece, sul fronte Barcellona: sia Bellerín che Depay – accostati ai giallorossi – resteranno in blaugrana fino alla fine della stagione. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno e la loro partenza sembra ormai certa, ma si sta ingrossando la fila dei club pronti a fiutare l’affare a costo zero. Per una soluzione “pronto-uso” in grado di colmare l’eventuale buco sulla fascia destra è sempre di attualità il nome di Bereszynski, sul quale però il Napoli sembra in vantaggio.