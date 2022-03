Roma - Atalanta 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma batte l’Atalanta per uno a zero grazie ad un gol di Abraham. I giallorossi giocano una partita non bellissima ma sono pragmatici e cattivi sportivamente parlando. Una partita sporca portata a casa con merito dai giallorossi che hanno le occasioni migliori. I tanti lanci lunghi alle spalle dei difensori a premiare gli scatti di Zaniolo e Abraham è stata la tattica vincente della Roma. La formazione di Mourinho con questa vittoria aggancia in classifica proprio l’Atalanta che ancora deve recuperare una partita.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Roma (3-5-1-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5 (dall’83’ Ibanez 6), Mkhitaryan 6,5, Cristante 6, Zalewski 6,5 (dal 62’ Vina 6); Pellegrini 6,5 (dall’83’ Ibanez s.v.); Abraham 7 (dall’83’ Felix s.v.), Zaniolo 7 (dal 74’ Veretout 6). All.: Foti (vice) 7

Atalanta (4-2-3-1): Musso 7; Hateboer 6, Demiral 5,5, Palomino 5 (dal 82’ Djimsiti s.v.), Zappacosta 6 (dal 21’ Pezzella 6); De Roon 4,5, Freuler 5,5; Miranchuk 5, Koopmeiners 5,5 (dal 60’ Boga 6), Pessina 5,5 (dal 60’ Malinovskiy 5,5); Pasalic 5 (dal 46’ Muriel 5). All.: Gasperini 5.

Marcatori: 32’ Abraham (R).

Ammoniti: Cristante (R), Abraham (R), Kumbulla (R), Ibanez (R); Malinovskiy (A), Demiral (A).

Espulsi: Mkhitaryan (R); De Roon (A).

Arbitro: Massa.

Roma - Atalanta 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Roma - Atalanta giocata sabato 5 marzo sono disponibili su Sky Sport