Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Sfida magari non decisiva, ma sicuramente essenziale nell’economia della rincorsa ad uno slot europeo quella della Capitale tra Roma ed Atalanta. Match con in campo due formazioni ricomprese nel drappello “nobile” (che contempla anche Napoli e Lazio) chiamato a ricucire lo strappo venutosi a creare in graduatoria, con l’occhio puntato a quel quinto posto che al termine dell’anno potrebbe anche garantire la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi vogliono confermare la legge dell’Olimpico, che ha visto gli uomini di Mourinho vincere dieci delle ultime undici partite davanti al pubblico amico (unico pareggio quella contro la Fiorentina del 10 dicembre), compreso l’ottavo di finale contro la Cremonese – in rimonta – che regalerà il derby nel prossimo turno di Coppa Italia. La storia recente dei confronti diretti ha però tinte più nerazzurre che giallorosse: gli orobici hanno infatti vinto cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Roma (al quadro si aggiungono un pareggio e due battute d’arresto), mentre i padroni di casa dal 2015 in avanti hanno ottenuto un solo successo interno contro i bergamaschi, a fronte di quattro pari e quattro sconfitte.

Roma-Atalanta, le scelte di Mourinho

Il tecnico lusitano sembra orientato a ripartire dalla coppia Lukaku-Dybala, pur tenendo conto dell’imminente impegno del derby della Capitale proposto dal tabellone della Coppa Italia. Dietro al tandem offensivo, la linea di centrocampisti che dovrebbe prevedere Kristensen e Zalewski sulle fasce (favoriti su Karsdorp e Spinazzola) e nel cuore della mediana Bove, Paredes e capitan Pellegrini, vista l’assenza di Aouar per la Coppa d’Africa ed il nuovo stop di Renato Sanches, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra. In porta Rui Patricio protetto dalla difesa a tre priva di Ndicka (partito per la Coppa d’Africa) e sempre senza Smalling, dove si sistemeranno il rientrante Mancini, Llorente e Cristante arretrato a regista difensivo. Piano B con Cristante riportato a centrocampo e Celik impiegato come braccetto di destra nel pacchetto arretrato.

Roma-Atalanta, le scelte di Gasperini

L’allenatore della “Dea” ritrova una colonna difensiva come Scalvini, che completerà la retroguardia in cui figureranno anche Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo si va verso la conferma dell’assetto che prevede Zappacosta e Ruggeri laterali ed in mezzo la coppia Ederson-De Roon. In avanti fuori causa Lookman impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, chance importante per Scamacca il quale sembra favorito su Muriel per fungere di riferimento offensivo, supportato alle spalle da De Ketelaere (in vantaggio su Pasalic) e Koopmeiners. In porta, più Carnesecchi che Musso: dalla panchina il nuovo acquisto Hien, ancora fuori causa Toloi, Hateboer e Touré, che dovrebbero ritornare a completa disposizione di Gasparini entro la fine del mese.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Llorente, Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Roma-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Atalanta, in programma domenica 7 gennaio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.