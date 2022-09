Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si giocano all’Olimpico ed a San Siro i due match di cartello della giornata, che faranno calare il sipario sul settimo turno di campionato. I giallorossi, dopo il brutto passo falso di Udine e lo scivolone nel match inaugurale di Europa League, si sono rimessi in carreggiata espugnando Empoli e calando il tris contro l’Helsinki. E’ di un punto il ritardo della squadra di Mourinho dall’Atalanta capolista, che divide il primato con Napoli e Milan ed è ancora imbattuta con quattro vittorie e due pareggi in questo primo mese di incontri. In particolare, nelle sei partite inaugurali di Serie A gli orobici non erano mai riusciti a fare meglio né come numero di lunghezze accumulate né come numero di reti subite (appena tre). Il bilancio più recente sorride alla Roma, che ha vinto gli ultimi due confronti e può arrivare a quota tre successi interni consecutivi senza subire reti, filotto centrato l’ultima volta a primavera 2019.

Roma-Atalanta , le scelte di Mourinho

Oltre a Kumbulla, El Shaarawy e Wijnaldum, l’allenatore giallorosso dovrà con ogni probabilità rinunciare ancora a Zalewski, alle prese con un fastidio al flessore. Sulla fascia sinistra si sistemerà nuovamente Spinazzola, con il duello serrato tra Karsdorp e Celik per la maglia da titolare sul versante opposto. Il rientro di Zaniolo allarga il ventaglio di possibilità: come arma da sfruttare in corso d’opera e la coppia Pellegrini-Dybala tra le linee ad innescare Abraham, oppure già al fischio d’inizio in campo con il sacrificio di uno tra Matic e Cristante per fare posto al capitano che agirebbe in posizione più arretrata. Meno dubbi in difesa: ancora Smalling, Ibanez e Mancini a proteggere Rui Patricio tra i pali.

Roma-Atalanta , le scelte di Gasperini

Il tecnico degli orobici potrebbe cambiare assetto all’Olimpico, schierando un pacchetto arretrato a quattro con Hateboer (più di Maehle) e Soppy allineati sulla Maginot difensiva alla coppia centrale composta da Demiral e Toloi. Diga di centrocampo con Koopmeiners e De Roon, mentre sulla trequarti troverebbe così spazio Ederson, supportato da Malinovskyi – in concorrenza con Pasalic – e Lookman. Quest’ultimo sarebbe con ogni probabilità il sacrificato qualora Gasperini preferisse utilizzo della difesa a tre, opzione che porterebbe quindi uno tra Okoli e Scalvini nella retroguardia e Hateboer-Soppy a tutta fascia. Dubbi anche sull’attacco: Muriel resta favorito, ma il giovane danese Højlund è ormai pronto a mettere in discussione la titolarità del colombiano. In porta Musso, con Sportiello che però recupera terreno.

Roma-Atalanta , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Atalanta (4-2-3-1): Musso, Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy, De Roon, Koopmeiners, Lookman, Malinovskyi, Ederson, Muriel. All. Gasperini

Roma-Atalanta , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Atalanta sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.