Atalanta, verso la Roma: Malinovskyi recupera

Ottime notizie in arrivo dall'infermeria per Gasperini che a Zingonia prepara la sfida di sabato pomeriggio contro la Roma. E'il match tra la quinta e la sesta del torneo, quello che potrebbe riaccendere la corsa verso la Champions League di entrambe, anche se va detto che la Dea ha una gara in meno e quindi ha sempre nel mirino la Juventus.

Malinovskyi ci sarà in Roma-Atalanta

Il match è quindi di grande importanza e di sicuro l'Atalanta oggi ha tirato un bel sospiro di sollievo. Malinovskyi partirà con la squadra, è stato convocato e quindi potrà essere della partita. L'ucraino si è fermato nel pregara con la Sampdoria per un fastidio muscolare, nulla di molto grave ma i pochi giorni tra una partita e l'altra potevano complicare le cose. Ora però c'è la certezza che il giocatore ci sarà e per Gasperini è una ottima notizia, visto che il mancino è ormai uno dei leader tecnici della squadra con le sue giocate, i gol e gli assist a favore dei compagni.

Ci sarà quindi, anche se probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto. Il rientro di Muriel, quello di Miranchuk e la presenza in rosa di Pessina, Boga e Pasalic, unita al prossimo impegno di giovedì contro il Bayer Leverkusen, dovrebbero convincere la Dea a non rischiare l'ucraino. Molto probabile che venga confermato il modulo con il falso nove, Pasalic in questo caso, e due giocatori ad accompagnarlo, Boga e Pessina favoriti sugli altri. Contro i tedeschi giovedì possible che possa tornare dal primo minuto sia Malinovskyi che Muriel