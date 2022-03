Roma-Atalanta: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Roma prepara all’Olimpico l’operazione aggancio al quinto posto, attualmente occupato dall’Atalanta che precede – seppur con una gara in meno – i giallorossi attualmente sesti di tre lunghezze in graduatoria. Diversa la marcia di avvicinamento alla sfida: padroni di casa imbattuti da sei gare di fila in Serie A – tre vittorie e tre pareggi - per la prima volta sotto la gestione di José Mourinho (mai così bene da novembre 2020, quando con Fonseca in panchina i risultati utili consecutivi furono sette), orobici reduci da due sconfitte nelle ultime quattro gare che hanno comportato l’uscita dal perimetro Champions. Tra i temi del match, la scarsa attitudine delle due formazioni ad incamerare punti negli scontri diretti: considerando quelli tra le squadre attualmente nelle prime otto posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti, appena sette in nove sfide (contro gli 11 dell’Atalanta) con sei sconfitte. Ad accomunarle, l’agenda che impone a breve l’impegno europeo: giallorossi in campo giovedì al GelreDome per gli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, la “Dea” ospiterà invece il Leverkusen nell’andata della doppia sfida di Europa League.

Roma-Atalanta , le scelte di Mourinho

Tutti disponibili a parte Spinazzola, ed incertezza legata soprattutto al modulo. In caso di difesa a tre, conferma per Mancini-Kumbulla-Smalling davanti a Rui Patricio e duello Vina-Karsdorp-Maitland-Niles per presidiare le fasce. Centrocampo con Cristante ed Oliveira (in ballottaggio con Veretout) ed Abraham unica punta supportata da Pellegrini e Mkhitaryan. Il ritorno alla difesa a quattro prevederebbe invece il sacrificio di un centrale difensivo (Kumbulla) a vantaggio di Zaniolo, il quale si posizionerebbe sulla trequarti. Due le variabili: le condizioni di Ibanez tornato regolarmente in gruppo e pronto a giocarsi un posto nel pacchetto arretrato e l’opzione El Shaarawy, spendibile a partita in corso.

Roma-Atalanta , le scelte di Gasperini

I dubbi del tecnico dei bergamaschi sono perlopiù legati al pacchetto avanzato: Pasalic e Boga restano in vantaggio per un posto dal 1’, ma Gasperini potrebbe ritrovare sia Muriel (portato in panchina con la Sampdoria) che Malinovskyi fermato da un problema muscolare accusato nel corso del riscaldamento prima della sfida contro i blucerchiati, con Pessina a contendere a Koopmeiners un posto tra le linee. In mediana conferme per De Roon e Freuler, con Hateboer a destra e Maehle sui binari laterali (e Zappacosta come alternativa). Retroguardia schierata a tre senza Toloi appiedato dal giudice sportivo: Demiral, Djimsiti e Palomino proteggeranno Musso.

Roma-Atalanta , le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Cristante, Veretout, Maitland-Niles, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Demiral, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle, Koopmeiners, Boga, Pasalic. All. Gasperini

Roma-Atalanta , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Atalanta sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.